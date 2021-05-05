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“İDDİALAR ASILSIZ, YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”

Diyalog Gazetesi’nin bugün yayınlanan baskısında Reflex Team Yetkili Direktörü Börke Kaşif hakkındaki iddiaların yer aldığı “Vatandaş ‘dolandırıldık’ şirket ‘iftira’ diyor” başlıklı, Refleks Mağdurları olduklarını iddia eden kişilerin açıklamalarının yer aldığı haberin ardından yasal süreç başlıyor. 

05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00
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“İDDİALAR ASILSIZ, YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Diyalog Gazetesi’nin bugün yayınlanan baskısında Reflex Team Yetkili Direktörü Börke Kaşif hakkındaki iddiaların yer aldığı “Vatandaş ‘dolandırıldık’ şirket ‘iftira’ diyor” başlıklı, Refleks Mağdurları olduklarını iddia eden kişilerin açıklamalarının yer aldığı haberin ardından yasal süreç başlıyor. 

Börke Kaşif’in avukatı Yünsel İlhan Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada söz konusu haberde yer alan iddiaların asılsız olduğunu kaydederek, yarından itibaren söz konusu haberle ilgili yasal süreci başlatacaklarını ve gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi.

Müvekkilinin haberde söz edildiği gibi kaçak olmadığını ve isteyen herkesin kendisine ulaşabildiğini kaydeden İlhan, söz konusu haberde, müvekkili Börke Kaşif’in itibarının karalandığını savundu.

İlhan, yine söz konusu haberde mahkeme ve polis arasında gizli kalması gerekli olan bilgilerin de sızdırıldığını söyleyerek, söz konusu iddialara yasal yollardan yanıt vereceklerini açıklayarak, gizli bilgilerin sızdırılması konusunda da harekete geçeceklerini kaydetti.

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