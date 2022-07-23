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İddialar gerçeği yansıtmıyor!

Sağlık Bakanlığı, Çamlıbel Sağlık Merkezi’nin yatalak hastalara ambulans hizmeti verilmeyeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:16
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İddialar gerçeği yansıtmıyor!
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Sağlık Bakanlığı, bir hasta yakının Çamlıbel 112 Acil Ambulans hizmetlerini aradığı ve yatalak hastanın bakımı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararına göre yatalak hastalara Sağlık Merkezi’ndeki ambulansların hizmet vermeyeceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “İddia edildiği gibi Sağlık Bakanlığı'nın Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde yeni bir kararla yatalak hastalara ambulans hizmeti vermeyeceği gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı olarak bir hasta yakının Çamlıbel 112 Acil Ambulans hizmetlerini aradığı ve yatalak hastanın bakımı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararına göre yatalak hastalara Sağlık Merkezindeki ambulansların hizmet vermeyeceği gibi gerçekliği yansıtmayan iddiası üzerine açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. 

Yaklaşık 6 yıldır, Tepebaşı köyünde ikamet eden yatalak yaşlı hastanın sonda değişimleri her ay, bazen gün içinde 2-3 kez, Çamlıbel 112 Acil Ambulans hemşireleri tarafından düzenli bir şekilde evine gidilerek değiştirilmektedir.

Söz konusu şikayetle ilgili hastanın yakını Çamlıbel 112 sorumlu hemşiresini arayıp, sonda değişimini talep etmiş ve ilgili hemşire hasta yakınının talebini yerine getirip hastanın sondasını takmıştır.

İddia edildiği gibi Sağlık Bakanlığı'nın Çamlıbel Sağlık Merkezinde yeni bir kararla yatalak hastalara ambulans hizmeti vermeyeceği gibi bir durum söz konusu değildir."

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