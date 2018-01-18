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İdris: "4’lü koalisyonda umut verici bir noktaya gelindi"

TDP Genel Sekreteri İdris, CTP-HP-TDP ve DP’nin yer alacağı 4’lü bir koalisyon için gayrı resmi görüşmelerin olumlu bir ortamda sürdüğünü açıkladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:20
İdris: "4’lü koalisyonda umut verici bir noktaya gelindi"
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TDP Genel Sekreteri Asım İdris, CTP-HP-TDP ve DP’nin yer alacağı 4’lü bir koalisyon için gayrı resmi görüşmelerin olumlu bir ortamda sürdüğünü açıkladı.

İdris, “eğer daha güzel bir ülke istiyorsak bu dört parti de bir birinden sorumludur ve anlaşma ile yükümlüdür” dedi.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, CTP-HP-TDP ve DP arasında devam eden gayrıresmi dörtlü koalisyon görüşmelerini BRT’ye değerlendirdi.

İdris, ülkedeki seçim sonuçlarına rağmen siyaset algısının değişmediğini, insanların siyasete karşı olumsuz tavrının devam ettiğini belirterek, tek çarenin mevcut sistemde köklü değişiklik yaratacak bir hükümet oluşumunun yaratılması olduğunu ifade etti.

UBP-DP ve YDP koalisyonunun yeni bir anlayışın başlangıcı olamayacağını ancak mevcut sistemin devamı anlamına geleceğini savunan İdris, yeni bir anlayış yaratabilmek adına CTP-HP-TDP-DP’nin oluşturacağı 4’lü koalisyonun gerekli olduğunu söyledi. İdris, 4’lü koalisyon için gayri resmi görüşmelerin sürdüğünü ve görüşmelerinin olumlu bir noktaya geldiğini de açıkladı.

Mevcut durumun umut verici olmasına rağmen resmi bir açıklama noktasında olmadıklarını da belirten İdris, önümüzdeki günlerde daha net bir açıklama yapacak duruma gelebileceklerini kaydetti. İdris, bakanlıkların partilere rakamsal dağılımı noktasında prensipte anlaştıklarını ancak bakanlık isimleri üzerinde anlaşıldığı ilgili söylemlerin ise doğru olmadığını açıkladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi Parti Meclisi’nin bu akşam toplanacağını ve toplantıda, resmi görüşmelerin yapılabilmesi için yetki alınacağını açıklayan İdris, yakın zamanda daha somut açıklamalar yapabileceklerini söyledi. İdris, bir sürpriz olmaması halinde 4’lü koalisyonun kurulmaması için şu an bir engel bulunmadığını sözlerine ekledi.

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Doğru Söz 2018-01-18 15:34:29

Başka umut görünmüyor. İnşAllah olur. Hayırlısı...

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Doğru Söz 2018-01-18 15:46:15

Lütfen daha önce bakanlık yapmış hiç bir kimse bu 4'lü hükümette tekrar bakanlık yapnasın. Tertemiz bir sayfa açın. Paraya tapanlar değil temiz saf insana değer verenler görev yapsın. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

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