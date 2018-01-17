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İdris: “Erken seçimi süreç gösterecek”

7 Ocak seçiminin ardından hükümet modeli üzerinde tartışmalar yaşanırken partilerin bir koalisyon içinde yer almaları için başlattığı pazarlıklar sürüyor...

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:18
İdris: “Erken seçimi süreç gösterecek”
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7 Ocak seçiminin ardından hükümet modeli üzerinde tartışmalar yaşanırken partilerin bir koalisyon içinde yer almaları için başlattığı pazarlıklar sürüyor. Yeni Bakış’tan Deniz Abidin'in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Demokrat Parti’nin, UBP ve YDP ile bir koalisyona sıcak baktığı ve bu yönde pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Yeni Bakış’a değerlendirmelerde bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, ülkenin erken genel seçime gitme nedenlerine yeniden bakılması gerektiğini belirterek, UBP-DP Hükümetinin uyumsuzluğundan kaynaklı seçime gidildiğini söyledi. 

TDP Genel Sekreteri İdris:

“Komitelerde temsiliyet sorunu yaşanacak”

İdris, uyumsuzluktan kaynaklı bozulan bir hükümetin ardından seçimle birlikte bugün yeniden gündeme gelmesinin söz konusu olduğunu belirtti. İdris, kurulacak olan hükümetin Meclis’ten yasaları geçiremeyecek pozisyonda olacağını, çünkü komitelerde temsiliyet sorunu yaşanacağını kaydetti. UBP, DP ve YDP Koalisyonu kurulması durumunda söz konusu hükümetin yasa yapamayacağını belirterek, pratikte sıkıntıların yaşanacağını söyledi. 

İdris, seçime gidilirken toplumun kafasının karışık olduğunu belirterek, seçim sisteminde de karışıklıklar olduğunu, bunun da olumsuz etkisinin olduğunun görüldüğünü kaydetti. 

İdris, “Defalarca erken seçime de gidilse insanların siyasete bakış açısı değişmez” diyerek, kaybolan umudu ve ülkede siyasete olan bakış açısının ve de gelenin gidenin aynı olmadığını gösterecek bir hükümete ihtiyaç olduğunu belirtti. 

“Toplumu etkileyecek bir ruhla hareket edilmeli”

İdris, şöyle devam etti, “Daha önce kurulan geçiş hükümetindeki bir ruhla hareket etmek gerekiyor. Toplumun önüne toplumu etkileyebilecek 10 tane hedef konulmalıdır. Bunun da 10’da 9’unu yapabilmelidir. Hükümet kurulup da hiçbir şey yapmaması yerine dörtlü bir hükümetin olması ve toplumda ümit yaratabilecek ve etki sağlayacak bazı değişiklikleri yaratmak bundan sonra toplumun nasıl yönetileceğiyle ilgili bir umut olması açısından önemlidir.”

“Burada niyet çok önemlidir”

İdris, UBP ile hükümet kurup kurmamanın DP’nin takdirine kalmış olduğunu belirterek, güçlü tek partili hükümeti de ikili koalisyonu da bu ülkenin gördüğünü, ancak istikrar konusunda bir ilerleme sağlanamadığına dikkat çekti. İdris, “Burada niyet çok önemlidir” diyerek, geçmişte kurulan geçiş hükümetinin icracı bir hükümet olmamakla birlikte bir şey yapma adına bir araya gelmiş üçlü bir koalisyon olduğunu anımsattı. İdris bu koalisyonun hala yankılarının devam etmekte olduğunu ifade ederek, “Bu model olsun demiyorum ama bu zihniyetle bir yönetimi ve dönüşümü başlatma umudunu tekrar yeşertmek adına dörtlü bir model düşünülmelidir” dedi. 

“Erken seçimi süreç gösterecek”

İdris, partilerin birbirleri ile yeni yeni görüşmeye başladıklarına dikkat çekerek, bir yıl sonrasında yeniden bir erken seçimin olup olmayacağını sürecin göstereceğini belirtti. 

İdris, “Bir seçime gidilip gidilmeyeceği kurulacak olan hükümet modelinin birbiriyle ne kadar uyumlu olup olmayacağına bağlıdır” diye konuştu. 

CTP Genel Sekreteri Sorakın: 

“Partilerle temasımız oldu”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, DP’nin nasıl bir karar alacağını bilmemekle birlikte CTP’nin kararının UBP’nin içinde olmayacağı bir koalisyon olduğunu söyledi. Sorakın, “Söz konusu partilerle temasımız oldu. Ancak partilerin nasıl bir karara varacakları kendilerini bağlar” diyerek, UBP’nin içinde yer aldığı bir koalisyonun ülke insanına verecek bir şeyi olamayacağını belirtti. 

“Komitelerin çalışmasında ciddi sıkıntılar olacak”

Sorakın, UBP-DP ve YDP’nin kuracağı bir koalisyonun 26 sayısına dayalı olacağını söyleyerek, komitelerin çalışmasında ciddi sıkıntılara neden olacağını kaydetti. 

Sorakın, dolayısıyla böyle bir koalisyonun uzun süreli olamayacağını belirterek, halkın yüzde 65’inin UBP’nin karşısında durduğunu söyledi. 

Sorakın, UBP’nin içinde yer aldığı bir koalisyonun ülke yararına olmayacağını düşündüğünü belirterek, UBP’nin içinde yer almadığı dörtlü bir koalisyona sıcak baktığını kaydetti. 

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