İdris: "UBP ile DP görüşüyor diye tahmin ediyoruz"

Evrensel'den Rana Sarro'nun haberine göre, koalisyon çalışmaları ile ilgili sorusu üzerine TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Toplumcu Demokrasi Partisi olarak kendilerinin bu süreçte Serdar Denktaş ile bir görüşme yapmadıklarını ifade etti ve sürecin başında ise Tufan Erhürman ile Cemal Özyiğit arasında telefon ile bir görüşme gerçekleştiğini kaydetti.

Genel Sekreter Asım İdris, "Ulusal Birlik Partisi'nde şu ana kadar bir hareket yok. Herhalde UBP ile DP görüşüyor diye tahmin ediyoruz. Tabi YDP ile de aynı şekilde. Demokrat Parti'nin bir kanadının ise Yeniden Doğuş Partisi ile koalisyona karşı olduğunu falan duyuyoruz. Çok net birşeyler yok" dedi.