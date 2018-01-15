Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115123
ALTIN
162.058
DOLAR
3.7574
STERLİN
5.1570
EURO
4.5921
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

İdris: "UBP ile DP görüşüyor diye tahmin ediyoruz"

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Asım İdris, koalisyon çalışmaları konusunda gelinen son durum ile ilgili bilgi verdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:12
İdris: "UBP ile DP görüşüyor diye tahmin ediyoruz"
banner10

Evrensel'den Rana Sarro'nun haberine göre, koalisyon çalışmaları ile ilgili sorusu üzerine TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Toplumcu Demokrasi Partisi olarak kendilerinin bu süreçte Serdar Denktaş ile bir görüşme yapmadıklarını ifade etti ve sürecin başında ise Tufan Erhürman ile Cemal Özyiğit arasında telefon ile bir görüşme gerçekleştiğini kaydetti. 

Genel Sekreter Asım İdris, "Ulusal Birlik Partisi'nde şu ana kadar bir hareket yok. Herhalde UBP ile DP görüşüyor diye tahmin ediyoruz. Tabi YDP ile de aynı şekilde. Demokrat Parti'nin bir kanadının ise Yeniden Doğuş Partisi ile koalisyona karşı olduğunu falan duyuyoruz. Çok net birşeyler yok" dedi. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın da aklı karıştı
Vatandaşın da aklı karıştı
TL kredi faiz oranı, dövizin iki katı 
TL kredi faiz oranı, dövizin iki katı 
Pazarın en pahalısı Kestane
Pazarın en pahalısı Kestane

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim