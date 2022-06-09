İfade özgürlüğünün engellenmesi gibi bir niyetimiz yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TV ekranlarında yayınlanan ve Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu 'Objektif' adlı programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye hakkında hazırladığı 2021 yılı raporunda, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden vazgeçme çağrısında bulunulmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kararın AB’nin siyasetinin devamı olduğunu söyleyerek, “Avrupa Birliği hiçbir zaman tarafsız olamadı. Çünkü içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan var” dedi.

Tatar, “Bizim için önemli olan ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin söylediğidir. Türkiye Cumhuriyeti bizim siyasetimizi tamamen desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

“60 yıldır Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Eğer egemen eşitliğimiz kabul görürse, Kıbrıs konusunu kapsamlı bir şekilde görüşülmesine, resmi müzakere sürecine başlama durumunda olabiliriz. Ama egemen eşitliğimizin kabul görmesi şarttır. Ancak buna sıcak bakmıyorlar. Arzuladıkları, tek egemenlik çatısı altında zaman içerisinde bizleri yok etmektir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu iki devletin, konfederal ya da federal bir çatı altında birleştirilmesi mümkün değildir” diye konuştu.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİ GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK”

Cumhurbaşkanı Tatar, Ceza (Değişiklik), Müsfidane Yayınlar (Değişiklik) ve Özel Hayat ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarılarına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Hoşnutsuzluk’, ‘soğukluk’ bunlar mevcut yasada zaten var. Sadece tadilatı gündemde... Benim böyle bir talebim olmadı. İlk gördüğümde “kim yazdı, kim çıkardı” diye sordum. Ama zaten bunlar mevcut yasada var. Kimseye böyle bir yasa geçirin demedim. Bana; ‘namussuz’, ‘şerefsiz’ , ‘soytarı’, ‘ahlaksız’, ‘geri zekalı’ diyorlar. Her gün... Böyle bir rezillik olabilir mi? İnternetle ilgili yasada herhangi bir şey yok. Benim tek istediğim bunlara bir çare bulunmasıdır. Başka bir şey istemiyorum.

Kimsenin ifade özgürlüğüne engel koyma gibi bir niyeti de yok. Sadece yasaya sosyal medya yönü eklenmeye çalışılıyor. Adamın biri bir yerden canlı yayın yapıyor, dilediği gibi konuşuyor, hakaret ediyor. Bunun neresi demokrasi? İfade özgürlüğünün engellenmesi gibi bir niyetimiz yok.”

‘Hoşnutsuzluk’ , ‘soğukluk’ güya Cumhurbaşkanı istedi ama bunlar zaten mevcut yasada var. Türkiye böyle bir şey istemedi. Ama benim duymadığım laf kalmadı. Bugün bana yarın sana... İllaki makam sahibi olmana gerek yok. Buna bir denetim lazım. Bu atılan adımlar, internetteki sınırsızlığın denetim altına alınması içindir. İfade özgürlüğü, çok seslilik bunlar benim en çok savunduğum ilkelerdir."

"O GAZETEDE YAYINLANAN HİÇBİR ŞEYİ BEN SÖYLEMEDİM"

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından istifaya çağrılmasına da tepki göstererek, “Ne hakları var beni istifaya çağırmaya? Beni halk seçti, Erhürman da adaydı. Onun aldığı oy ve benim aldığım oy ortada..." dedi.

Tatar, Erhürman’a ‘benimle ne kavgası var?’ diye sorarak, “Mecliste her kürsüye çıktığında beni söylüyor. O gazetede yayınlanan hiçbir şeyi ben söylemedim. Benim ağzımdan öyle kelimeler çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Basın Danışmanı Aydın Akkurt’a görev verdiğini de vurgulayan Tatar, gerekenin yapılacağını belirtti, “O cümleler benim değil...” diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası