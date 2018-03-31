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İfade vermeyi reddetti

Ercan Havalimanı’nda bavulunda 136 adet uyuşturucu hapla yakalanan Basher Sami Seid Alrokhsi’nin tutukluluk süresi uzatıldı

31 Mart 2018 Cumartesi 10:01
İfade vermeyi reddetti

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ülke’ye öğrenci vizesi ile giriş yapan ve bavulunda uyuşturucu haplarla önceki gün Ercan Havalimanı’nda tutuklanan Libyalı öğrenci Basher Sami Seid Alrokhsi aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Alınan 2 gün tutukluluk süresi dolan zanlı, dün ek süre talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam olayın olgularını anlattı.

Polis çavuşu Karam, Basher Sami Seid Alrokhsi’nin 27 Mart tarihinde saat 11.00’de Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan aramasında üzerinde ve sırt çantasında kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ve zanlının bagajı olmadığını beyan ettiğini kaydetti.

Polis çavuşu, serbest bırakılan zanlının takibe alındığını ve bank üzerinde bulunan kırmızı renk valizini aldıktan sonra valizinde yapılan aramada çikolata kutusu içinde 136 adet turuncu renkli hap bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu,  zanlının Gönyelide ikamet ettiğinin belirlendiğini ancak kaldığı daireyi ısrarla yanlış beyan ettiğini belirterek yapılan soruşturmada zanlının kaldığı dairenin tespit edildiğini ve yapılan aramada içerisinde oturma odasındaki çekyatın içinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet şeffaf renk naylon, öğütücü ve cam nargile bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının valizinde bulunan çikolata kutusunun benzerinin de evde bulunduğunu ve emare yapıldığını aktardı. Zanlının aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Karam, gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Karam, mesele ile ilgili olarak aranan bir şahıs, kayıp olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna vurgu yapıp, zanlının dört gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

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Son Güncelleme: 31.03.2018 10:36
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umit tekin 2018-03-31 11:48:05

Bakalim bu haplar KKTCde hangi kisiye aittir. Esas elebasini yakalmak gerek.

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