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İfadesinde tecavüzden bahsetmedi, porno izlettiğini itiraf etti

Mağusa’da 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ederken polis tarafından suçüstü yakalanan O.D polise verdiği ifadesinde kızının telefonundan porno film açarak küçük kızla birlikte izlediklerini itiraf etti. O.D.’nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

20 Ekim 2020 Salı 09:12
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İfadesinde tecavüzden bahsetmedi, porno izlettiğini itiraf etti

Mağusa, Derinya mandıralar bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yarı çıplak halde tespit edilip öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıkan 44 yaşındaki O.D hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Yürütülen soruşturmada iğrenç olay ile ilgili zanlı O.D.’nin ifadesi kan dondurdu.

Polis mahkemede, zanlının kısmen itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtirken, zanlının ifadesinde öz kızının cep telefonundan tecavüz öncesi kızına telefonda porno film izlettiği ortaya çıktı.

“Yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma”, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” suçlamaları ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı O.D’nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Kol mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı O.D’nin 15-16 Ekim 2020 tarihleri 18.00-00.35 saatleri arasında Mağusa’da Çamlık bölgesi, TIR Parkı ve Derinya bölgesinde kullanımındaki araç içerisinde 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiğini açıkladı.

Zanlı O.D’nin 16 Ekim 2020 tarihinde saat 00.35’te Derinya bölgesinde araç içerisinde kızı ile birlikte yarı çıplak şekilde devriyede bulunan CÖŞ ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirten Kol, zanlının tutuklanmasının ardından kısmen itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Kol, zanlı O.D’nin gönüllü ifadesinde olay günü kızı ile Palm Beach bölgesine gittiklerini, oradan Çamlık bölgesine giderek kızının cep telefonundan porno videosu açtığını, daha sonra kızı ile beraber Derinya bölgesine gittiğini ve kızının cinsel organına temas ettiğini, kendisinin de kendi cinsel organıyla oynadığını itiraf ettiğini açıkladı.

CEP TELEFONLARI VE GÜZERGAHTAKİ KAMERALAR İNCELENECEK

Zanlı O.D 16 Ekim 2020 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis memuru Gökhan Kol temin edilen bu süre içerisinde olay yerinden ve zanlının arabasından birçok emarenin yanı sıra zanlı ile kızına ait olay günü giydikleri tüm kıyafetlerin Türkiye’ye incelenmeye gönderilmek üzere emare alındığını kaydetti.

Zanlı O.D ve kızına ait cep telefonlarının da mahkeme emri ile emare alındığını belirten Kol, incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Data Veri İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı.

Birçok ifade temin edildiğini de belirten polis memuru Kol, ayrıca zanlının olay günü kullandığı yol güzergahında tespit edilen güvenlik kamerası görüntülerinin temin edilmeye başlandığını açıkladı.

Alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsünün olduğunu belirten Kol, zanlı O.D’nin 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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