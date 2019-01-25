Igboekwu tutuklu bekleyecek

(Kamalı Haber) - Göçmenköy bölgesinde yaşayan vatandaşları rahatsız ederek sürekli para istediği şikâyetiyle tutuklanan Nijerya uyruklu Frendrick Onyekachi Igboekwu’nun 2015 yılından itibaren kaçak olarak yaşadığı tespit edildi. “KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Frendrick Onyekachi Igboekwu dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Güralp Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar, 22 Ocak’ta telefoniyen alınan bir ihbara göre zanlı Frendrick Onyekachi Igboekwu’nun Göçmenköy bölgesindeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde davranıp herkesten para istediğinin öğrenildiğini belirtti. Güralp Kırcalılar, zanlının bölgeye giden polis ekipleri tarafından tespit edildiğini ve ileri işlem için Adli Şube’ye celbedildiğini söyledi. Kırcalılar, yapılan sicil kontrolünde zanlının 2013 yılından itibaren ülkemizde bulunduğunu, ancak üniversite kaydını dondurduğu için 2015 yılından beri ülkede kaçak olarak yaşadığının tespit edildiğini söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Kırcalılar, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Igboekwu, “Ben kimseyi rahatsız etmedim. Ben onlara sadece yön sordum. İngilizce bilmedikleri için para istediğimi zannettiler. Ben onların İngilizce bildiklerini zannetmiştim. Beni yanlış anladılar. Burada Nijerya Elçiliği olmadığı için pasaportum buraya 3 ay sonra gelecek. Pasaportum geldiğinde hemen okul kaydımı yenileyeceğim. Okula gitmek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ülkemizde yasal bağının olmadığına dikkat çekerek, zanlının 20 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.



