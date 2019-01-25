Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Igboekwu tutuklu bekleyecek

25 Ocak 2019 Cuma 17:14
Igboekwu tutuklu bekleyecek

(Kamalı Haber) - Göçmenköy bölgesinde yaşayan vatandaşları rahatsız ederek sürekli para istediği şikâyetiyle tutuklanan Nijerya uyruklu Frendrick Onyekachi Igboekwu’nun 2015 yılından itibaren kaçak olarak yaşadığı tespit edildi. “KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Frendrick Onyekachi Igboekwu dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

  

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Güralp Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar, 22 Ocak’ta telefoniyen alınan bir ihbara göre zanlı Frendrick Onyekachi Igboekwu’nun Göçmenköy bölgesindeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde davranıp herkesten para istediğinin öğrenildiğini belirtti. Güralp Kırcalılar, zanlının bölgeye giden polis ekipleri tarafından tespit edildiğini ve ileri işlem için Adli Şube’ye celbedildiğini söyledi. Kırcalılar, yapılan sicil kontrolünde zanlının 2013 yılından itibaren ülkemizde bulunduğunu, ancak üniversite kaydını dondurduğu için 2015 yılından beri ülkede kaçak olarak yaşadığının tespit edildiğini söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Kırcalılar, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

banner41

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Igboekwu, “Ben kimseyi rahatsız etmedim. Ben onlara sadece yön sordum. İngilizce bilmedikleri için para istediğimi zannettiler. Ben onların İngilizce bildiklerini zannetmiştim. Beni yanlış anladılar. Burada Nijerya Elçiliği olmadığı için pasaportum buraya 3 ay sonra gelecek. Pasaportum geldiğinde hemen okul kaydımı yenileyeceğim. Okula gitmek istiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının ülkemizde yasal bağının olmadığına dikkat çekerek, zanlının 20 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.


 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Igboekwu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutukluluk süreleri uzatıldı...
Tutukluluk süreleri uzatıldı...
Eczaneden hap çaldı, tutuklandı
Eczaneden hap çaldı, tutuklandı
Zanlı Kaya ile Özuğurlu tutuklu, zanlı Pervane ise tutuksuz yargılanacak…
Zanlı Kaya ile Özuğurlu tutuklu, zanlı Pervane ise tutuksuz yargılanacak…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim