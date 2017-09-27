İğrenç iddia

Suna Erden

Girne’de işletmeciliğini yaptığı kuaför salonuna annesi ile birlikte gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen 38 yaşındaki A.Ö. şikayet üzerine tutuklandı. İddialara göre zanlı kız çocuğunu dudaklarından öptü ve cinsel organına dokundu. Kuaför salonundan çıktıktan sonra küçük kız ağlayarak annesine olanları anlattı. Annenin şikayeti üzerine tutuklanan zanlı taciz iddialarını kabul etmezken, “Sadece yanağından öptüm” dedi. Zanlı dün yargılanacağı davadan teminata bağlanmak üzere Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

İDDİALAR KAN DONDURUCU

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 23 Eylül tarihinde Girne’de meydana gelen “çocuğun cinsel istismarı” suçundan dolayı tutuklandığını söyledi. Olayda zanlının işletmeciliğini yaptığı kuaför salonunda 10 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpüp, elbiseleri üzerinden cinsel organına dokunarak istismar ettiğini öne sürdü. Olay anının gören herhangi biri olmadığını ifade eden polis, küçük kızın kuaför salonundan çıktıktan sonra ağlayarak annesine anlattığını, annenin ise bir buçuk gün sonra polise gelerek şikayetçi olduğunu açıkladı.

Zanlının eski eşi ile birlikte kuaför salonu işlettiğini, olayla ilgili eski eşin ve kızın annesinin ifadesinin alındığını belirten polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının taciz iddialarını kabul etmediğini ve “ sadece yanaklarından öptüm” şeklinde ifade verdiğini kaydetti. Zanlının 15 yıldır KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu, kuaför salonunun da ortağı olduğunu belirten polis, zanlının önceden de sabıkası olmadığını ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGI KARARI

Mahkeme, zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırması, 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması, bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.