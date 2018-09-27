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I.Güneşköy Nar Panayırı 6-7 Ekim’de

I. Güneşköy Nar Panayırı, 6-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:57
I.Güneşköy Nar Panayırı 6-7 Ekim’de

Güneşköy Muhtarlığından yapılan açıklamaya göre,  panayırın açılışı saat 15.00’te  Atatürk büstü önünde gerçekleştirilecek.

Panayırın birinci gününde; Akçay Kültür Sanat Derneği ve Güzelyurt Sana Derneği ekipleri gösterilerini sunacak. 18 yaş üstü engelliler korosu, DOKAD Ritim Grubu, AYDER Halk dansları ekibi, Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası Latin Grubu, Serap Kanay’ın “Çocukluğunu Al da gel” oyunu, Güzelyurt Türk Halk Müziği ve Grup BARİA’nın konserleri ve  tombala çekilişi yer alacak.

Panayırın ikinci ve son günü olan 7 Ekim’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bisiklet Federasyonu sporcuları 08.30’da Lefkoşa’dan Güneşköy’e pedal çevirmeye başlayacak. Okçuluk tanıtımı ve ok atışlarının yapılacağı son gün, tavla turnuvası, nar bahçelerinde hasat, çocuklar için etkinlikler, halk dansları, En iyi nar ve nar üreticisi yarışması, nar soyma ve nar suyu sıkma yarışması, Sol Anahtarı konseri, Güzelyurt Türk Sanat Müziği konseri ve Grup Vizyon konserleri yer alacak.

Panayırda,  geleneksel yiyecekler ve el sanatı ürünlerin satışı da yapılacak.

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Güneşköy MuhtarlığıI.Güneşköy Nar PanayırıGündemKıbrıs
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