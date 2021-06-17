“İhale iptal edilmedi! 715 bin euro fark var!”

Gündem Kıbrıs- Sosyal medya

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, kurumdaki ihaleler hakkında çeşitli iddialarda bulundu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı hedef alarak sert eleştiriler yaptı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın SÖZDE İPTAL ETTİĞİNİ söylediği ama aslında İPTAL EDİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKAN Sayaç İhalesinde neler olup bittiğine ve Yeni YEK Tüzüğünde ısrarla Üretim Sayacı talep etmesinin sebeplerini gelin birlikte inceleyelim.

24 Aralık 2020 – Erhan Arıklı:

“Sayaç ihalesini ‘Büyük vurgun’ ihbarı üzerine iptal ettim.”

7 Haziran 2021 – Erhan Arıklı:

“Yeni sayaç satın almayacağım. Bunu yapmak bonkörlüktür, ben yapmam.” dedi.

15 Haziran 2021:

“Arıklı’nın ‘iptal ettim’ dediği Sayaç İhalesinin iptal edilmediği ortaya çıktı!”

16 Haziran 2021:

“Arıklı’nın önerisiyle Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak olan Yeni Yek Tüzüğünde her Güneş Enerjisi Sistemine bir adet Yeni Elektronik Sayaç takılacağı ortaya çıktı!”

KIBTEK Yönetim Kurulunun 2020 yılında ihale sürecini başlattığı ve Keşif Bedeli (TAVAN FİYAT) 121.45€ belirlediği ihalede, ortada Blokeyi (İHALE BÜTÇESİ) arttırmaya yönelik bir Yönetim Kurulu Kararı olmamasına rağmen usulsüzce 128.60€’ya bağlandığı ortaya çıktı.

128.60€ – 121.45€ = 7.15€ fark

7.15€ fark x 10,000 adet Sayaç = 715,000€ İhale için ayrılan bütçe aşılmış oldu.

Bununla birlikte Arıklı’nın Kanal Kanal, Gazete Gazete gezerek “Büyük Vurgun” ihbarı üzerine iptal ettim dediği Sayaç İhalesinin de aslında İPTAL EDİLMEDİĞİ ortaya çıktı.

Tesadüfe (!) bakın ki sayaç konusu bununla da kalmıyor, KIBTEK’in yıllık sayaç tüketimini yaklaşık %50 arttıracak olan bir uygulamaya gidilerek, her Güneş Enerjisi Sistemine bir sayaç takılması şartı Yeni YEK Tüzüğüne konmaya çalışılıyor.

İngiltere’ye baktığımızda yalnız Güneş Enerjisi Sistemleri değil, Şebeke ile birlikte parallel olarak çalışan tüm Alternatif Enerji Üretim Sistemlerinin tamamının şebekeye bağlantısında “G59 ve G99 Şebeke Koruma Rölelerinin” uygulanmasının YASAL ZORUNLULUK haline getirildiğini görüyoruz.

Peki bu röleler ne yapıyor?

Özetle, Dağıtım Şebekesinin, Güneş Enerjisi Sistemleri gibi Alternatif Enerji Sistemleri ile birlikte yüksek kaliteli, sorunsuz, güvenli ve dengeli çalışmasını sağlarken, güç kaynaklarının uzaktan erişim ile kontrolüne de imkan verir.

Gerilim, Frekans dalgalanmalarına, Harmoniklere karşı korur, Şebeke Kaybı Testi, Stabilite Testi, Arıza Testi, Vektör Kayması, Güç Faktörü, Yeniden Bağlantı Zamanlayıcısı vb birçok konuda kontrol ve uzaktan erişim imkanı sağlar.

Bu röleler tek çözüm mü? Hayır değil.

Ama şu var ki, yeni tüzükte zorunlu hale getirilmeye çalışılan Üretim Sayacına göre çok daha kapsamlı ve fonksiyonel çözümler sunabilen bir yöntemdir.

Kaldı ki vatandaşın evlerinde mevcut sayaçlar şebeke voltajı, frekansı vb birçok ölçümü hali hazırda yapmaktadır.

Hal böyle iken insan ister istemez soruyor;

- ARIKLI’NIN İKİNCİ SAYAÇ ISRARININ SEBEBİ NEDİR?

- BU ISRARIN İPTAL EDİLDİĞİ AÇIKLANAN AMA İPTAL EDİLMEYEN İHALE İLE İLGİSİ VAR MIDIR?

- SAYAÇ SATIŞI YAPAN BİRİLERİNE EK GELİR KAPISI YARATILMAYA MI ÇALIŞILIYOR?

- ARIKLI’NIN SAYAÇ KONUSUNDA BAHSETTİĞİ BÜYÜK VURGUN KONUSU ACABA BU MUDUR?

- ŞEBEKE KORUMA RÖLESİ VB ALTERNATİF ÇÖZÜMLER MEVCUT İKEN, NEDEN İKİNCİ SAYAÇ?

- BİNALARDA MEVCUT SAYAÇLAR İLE TÜM ŞEBEKE VERİLERİ ÖLÇÜLEBİLİYORKEN, İKİNCİ BİR SAYAÇ HANGİ EK FONKSİYONU KAZANDIRACAKTIR?

- İKİNCİ SAYAÇ TAKMAK YERİNE NEDEN KOMPLE BİR ÇÖZÜM SAĞLAYACAK OLAN AKILLI ŞEBEKE YATIRIMLARI YAPILMIYOR?

- YATIRIM ADI ALTINDA TOPLANAN, YILLIK 136 MİLYON TL'NİN 6 AYLIK KISMI İLE İLK 6 AYDA NE YAPTINIZ? BU PARA NEREDEDİR?

- VURGUNU, RANTI DURDURACAM DERKEN BUNU MU KASDETMİŞTİNİZ?

- YOKSA TEMİZ ELLER OPERASYONU MU BU DA ?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’nın 10 Haziran 2021 tarihinde Meclis Kürsüsünden, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarının vermiş olduğu YEK istatistiklerini yalanlayıp, 14 Haziran 2021’de bu kez Bakanlıktaki 6 Aylık İcraatlar Sunumunda ise kendi kendini yalanlamış olmasının detaylarına ise hiç girmiyorum…

Anladık Allah’tan korkmuyorsunuz da yüzünüz de mi hiç kızar mıyor?

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