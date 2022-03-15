Künye
Kıbrıs 11
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Engelli kıza tecavüz!
Engelli kıza tecavüz!

İhale Yasası kapsamındaki işlere teklif vermeyecekler!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri kamu ihalelerine katılan müteahhitler ile dün toplantı yaptı. Toplantıda, Kamu ihale Yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı.

15 Mart 2022 Salı 16:11
0 Okunma
İhale Yasası kapsamındaki işlere teklif vermeyecekler!
banner108

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, konuya ilişkin açıklamasında; KTİMB olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılan görüşmelerde, dövizde olan tırmanışı dikkate alarak müteahhitlerin korunabilmesine yönelik fiyat farkı uygulamasının gerçekleşeceği ve ihale teknik şartnamelerinde belirtileceği sözü alınmasına rağmen hali hazırda çıkılan ihalelerde bunun gereğinin yapılmadığını kaydetti.

Birim fiyat listelerinin ısrarla güncellemeyerek mağduriyetin sürekli hale geldiğini aktararak bu şartlarda hiçbir ihaleye katılmama kararı alındığını belirtti.

İnşaat sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte derin ekonomik krizler içerisinden geçtiğini söyleyen Cafer Gürcafer, kontrol edilemeyen piyasaların sektörü çalışamaz, iş yapamaz, teklif hazırlayamaz durumda bıraktığını ifade etti.

Bazı üst düzey bürokratların ise bu koşullar karşısında umursamaz bir duruş sergilediğini

aktaran Gürcafer, bunun kabul edilebilecek bir seçenek olmadığını sözlerine ekledi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Planlama İnşaat Dairesi’nin Yapı işleri Birim Fiyat listesinin en son yayınlanma tarihi 30.11.2021’dir.

KTİMB’nin koşullar nedeniyle yapmış olduğu piyasa çalışmasına göre 04.03.2022 tarihli birim fiyat çalışmasına göre bazı kalemlerde dahi inanılmaz artışlar görülmüştür. Buna göre iki takvim tarihi arasında bile tüketici fiyatlarında %291, çalışanlar asgari ücret yatırımlarında %41, akaryakıt fiyatlarında %62, döviz fiyatlarında %11, elektrik fiyatlarında %175, alüminyum fiyatlarında %40, ısı yalıtım malzemelerinde %55, betonarme malzeme işlerinde %64, artış olduğu ve rakamların sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.

KTİMB olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılan görüşmelerde, dövizde olan tırmanışı dikkate alarak müteahhitlerin korunabilmesine yönelik fiyat farkı uygulamasının gerçekleşeceği ve ihale teknik şartnamelerinde belirtileceği sözü alınmasına rağmen hali hazırda çıkılan ihalelerde bunun gereğinin yapılmamış olması, birim fiyat listelerini ısrarla güncellemeyerek mağduriyetin sürekli hale gelmesi nedeniyle, bu şartlarda Kamu ihale Yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Halkın dayanacak gücü kalmadı”
“Halkın dayanacak gücü kalmadı”
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Akçay köyünde korkutan yangın!
Akçay köyünde korkutan yangın!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim