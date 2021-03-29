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İhalede şaibe iddiası!

Türkiye’nin finansmanıyla Girne’ye “tadilat” yoluyla yapılması planlanan hastane ihalesinde başta “haksız rekabet” olmak üzere şaibeli işler olduğu iddia ediliyor...

29 Mart 2021 Pazartesi 14:15
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İhalede şaibe iddiası!

Kıbrıs Postası sitesinde yer alan habere göre Girne’ye yapılması planlanan hastane ihalesine katılan 17 firmadan 15’i elenirken kalan 2’sinin de “ittifak” halinde olduğu iddia ediliyor.

ŞAİBEYE KONU BİR KAÇ MESELE ÜST ÜSTE…

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre proje ile ilgili “Yeterlilik Belgesi Değerlendirmesi” ile ilgili sürelerin “aşılmış” olduğu, ihaleden elenen  firmalarla geriye kalan firmalar arasında da “haksız rekabete” konu bazı gelişmelerin göze çarptığı, ihalenin “süresiz ertelemelere” de konu olduğu, öte yandan yasal süre olan 90 gün içinde tamamlanmadığı gibi “ihaleyi fesada” uğratan gelişmeler olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER BAŞBAKANDA…

Kulislerde ihalenin iptalinin kaçınılmaz olduğu, konuyla ilgili gözlerin Başbakan Hamza Ersan Saner’e çevrildiği konuşuluyor.

Başbakan’ın ihaleyi iptal etmemesi durumunda konuyla ilgili şaibelerin daha da büyüyeceği belirtilirken, Kamuoyu Müteahhitler Birliği’nin konu hakkındaki yaklaşımını merak ediyor…

Şubat 2020’de Maliye Bakanlığı’nın teslim aldığı, 20 Temmuz 2020’de Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen hastane projesinin ihalesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’nda hastane ihalesinin iptali yönünde tartışma çıktığı da iddia edilmişti.

SÜREÇ GEÇEN HAFTA BAŞLADI…

Bakanlar Kurulu kararı ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık devralınan Girne Hastanesi’ndeki sürecin önü geçtiğimiz hafta açıldı.

Konuyla ilgili Merkezi İhale Komisyon Başkanı Halis Üresin, ihaleye çıkıldığını ifade ederek, “Gereği yapıldı” demişti.

İhalede “Yeni Girne Hastanesi Tadilat İşleri için” teklif kabul edildiği ifade edilerek ihale için toplam 57 Milyon 566 bin TL tahmini değer ayrıldığı, tekliflerin en geç 28 Nisan Çarşamba gününe kadar kabul edileceği de basına yansımıştı.

Kaynak : Kıbrıs Postası - Vatan Mehmet

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n372351-girneye-yapilacak-hastane-ihalesinde-saibe-iddiasi

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