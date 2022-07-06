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İhalesiz yakıt mahkemelik oluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Ekim 2021'de  ülkeye getirilecek akaryakıt için çıkılan ihalede 150 bin (+-) ton, 4 Temmuz 2022’de çıkılan uluslararası ihalede 200 bin (+-) ton fuel-oil ihtiyacı belirtilmesini eleştirdi ve ülkenin ihtiyacının 200 bin ton olmasına rağmen neden 150 bin ton için ihaleye çıkıldığının açıklanmasını istedi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:50
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İhalesiz yakıt mahkemelik oluyor
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 CTP Genel Başkanı, CTP’li bazı milletvekilleri ve partilileriyle birlikte Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

 Erhürman, hükümetin (PetCo, İçKale ve AlkaGesta şirketleriyle yapılan) akaryakıt ihalelerinin detaylarını bu akşam 20.00’ye kadar CTP ile paylaşmaması ve sorulan sorulara yanıt vermemesi halinde Başbakanlık önünden ayrılmayacaklarını, yarın saat 09.00’dan itibaren Başbakanlığın önünün her geçen dakika daha da kalabalıklaşacağını bildirdi.

 CTP Genel Başkanı Erhürman her şeyin 2021 Ekim ayında SideReal Lines isimli firma ile yapılan anlaşmayla başladığını, ülkenin 200 bin ton yakıta ihtiyacı olmasına rağmen 150 bin tonluk yakıt ihalesi yapıldığını ve ortaya 50 bin tonluk bir açığın çıkacağının 2021 Ekim ayından beri belli olduğunu, fakat hükümet yetkililerinin “TPIC’den daha ucuza yakıt bulunacağını” öne sürerek gerekli zamanda yeni ihaleye çıkmadığını söyledi.

 -“İhalesiz yakıt alımını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz”

 20 Mayıs 2022’de Yasa Gücünde Kararname yayımlayarak ihalesiz yakıt alımına gidildiğini anlatan Erhürman, bugün bunu da Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını kaydetti.

 TPIC’in KKTC’ye verecek yakıtı olmadığını söylemesinin ardından ülkenin elektriksiz kaldığını, halkın ve esnafın geçim sıkıntısı yaşadığı bugünlerde ayrıca elektriksiz kaldığını, hastaların mağdur olduğunu kaydeden Erhürman, TPIC’den akaryakıt temin edemeyen hükümetin bu sefer Yasa Gücünde Kararnameye de aykırı bir Bakanlar Kurulu kararıyla PetCo isimli şirketten 2 bin 300 ton yakıt temin ettiğini, İçkale ve AlkaGesta isimli şirketlerden 16 bin ton ve yine PetCo’dan 1100 ton daha alım yaptığını belirtti.

 SideReal’la yapılan sözleşmede her ton için taşıma ücreti olarak 33 dolar ödenmesinin karara bağlandığını aktaran Erhürman, şimdi konuşulan rakamlarınsa 100 doların da üzerinde olduğunu ifade ederek, hükümetten PetCo, İçkale ve AlkaGesta isimli şirketlerle yapılan anlaşma metinlerinin birer kopyasının bu akşam saat 20.00’ye kadar partiye ulaştırılmasını istedi.

 CTP olarak her türlü hukuki haklarını saklı tuttuklarını belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, ayrıca “akaryakıt çıkış kalitesinin ne olduğunun,”, “gemideki kalitesinin” ve “KKTC’ye gelişinin ardından teste tabi tutulup tutulmadığının” da açıklanmasını, ayrıca yapılan üç anlaşmadaki “ton başına taşıma bedellerinin” bu akşama kadar partiye ulaştırılmasını, cevap gelmediği takdirde CTP’nin Başbakanlık önünden ayrılmaya niyeti olmadığını yineledi.

 -“Bizi kandırmaya çalışmasınlar…”

 Erhürman, ülkeye getirilen mazotun azami %1 kükürt oranına sahip mazot olduğunun bilindiğini, kimsenin “Biz daha kaliteli yakıt aldık, o nedenle pahalı” gibi bir açıklamanın arkasına sığınamayacağını da vurguladı.

 -“Bir de 4,5 ile 5G planları varmış… Bu kafayla aman ha, sakın”

 Erhürman şimdi hükümetin ülkeye 4,5G ile 5G hızında internet hizmeti sağlamaya niyetlendiğini belirterek “4,5 ve 5G planları varmış…Aynı kafayla bunu yapmaya kalkmasınlar, aman ha sakın” ifadelerini kullandı.

 Ülke gençlerinin sosyal medyada “çaresizlik” ve ülkeyi terk etmekten dem vurduğunun farkında olduğunu söyleyen Erhürman “Sizlerin ülkenizi sevdiğinizi ve ülkenizi terk etmek istemediğinizi biliyorum, siz gitmeyin çünkü yakın zamanda onlar gidecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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