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İhbar üzerine tutuklanan zanlı mahkemede

12 Aralık 2019 Perşembe 16:39
İhbar üzerine tutuklanan zanlı mahkemede

(Kamalı Haber) - Girne’de alınan bir ihbar üzerine önceki gün gerçekleştirilen operasyonda ikametgâhında 2 tür uyuşturucu madde bulunan zanlı Erol Mustafa John Terzioğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlı Erol Mustafa John Terzioğlu'nun 11 Aralık 2019 tarihinde 16.30 - 16.50 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Alsancak - Girne adresinde kalmakta olduğu ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet içerilerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak ve 2 adet beyaz renk üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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KıbrısHaberMahkemeZanlı
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