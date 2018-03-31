İhbar yakalattı

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da aldıkları ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu’nu içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan sarma sigaraları içerken suç üstü yakaladı. Yapılan üst aramalarında ise zanlı Kurucu’nun cebinden 5 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde çıktı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kurucu ile Keloğlu aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

POLİSİ GÖRÜNCE İÇTİKLERİ SİGARALARI ATTILAR...

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, 29 Mart tarihinde alınan bir bilgide zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu’nun ayni gün Baykal bölgesinde bulunan bir internet kafenin arkasındaki ağaçlık kısımda otururken tespit edildiklerini belirten Arkın, zanlı Keloğlu’nun polisi görmesi üzerine elinde tuttuğu içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigarayı söndürdüğünü, zanlı Kurucu’nun ise elinde tuttuğu içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigarayı yere attığını açıkladı. Arkın, akabinde zanlıların üzerinde yapılan aramada ise zanlı Kurucu’nun cebinde yaklaşık 5 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Kurucu’nun mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirten Arkın, tasarrufunda bulunan konu maddeleri aldığı kişinin adını verdiğini ve yine ismini ve soyismini bilmediği bir kişiye ise bir miktar verdiğini beyan ettiğini açıkaldı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve aranan bir kişinin olduğunu belirten Arkın, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Kurucu ile Umut Keloğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.