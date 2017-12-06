İhbar yakalattı

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine önceki gün Mağusa’da bulunan bir apartmandaki iki daireye düzenlediği operasyonda toplam 47 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara ele geçirdi. Konu maddeleri tasarrufunda bulunduran Ziya Oğulcan Kayhan ile konu maddeleri Kayhan’a verdiği tespit edilen Burak Günal ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kayhan ile Günal aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İKİ EVDE DE UYUŞTURUCU BULUNDU…

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 4 Aralık tarihinde alınan bir bilgide Uzun Apartmanı Daire 4 ve Daire 5 adreslerinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Ziya Oğulcan Kayhan’ın daire 5’te tespit edildiğini belirten Enginer, evde yapılan aramada TV ünitesi üzerinde naylon içerisinde 3 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bilgisayar masası çekmecesinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve yatak odasında ise masa üzerinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı. Enginer, ayni gün zanlı Kayhan’ın huzurunda daire 4’te yapılan aramada ise zanlı Kayhan’a ait sırt çantasında bulunan teneke kap içerisinde ayrı ayrı 58 adet naylon poşet parçalarına sarılı toplam 38 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine ayni kapta yaklaşık 6 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDELERİ ZANLI GÜNAL GETİRİP VERMİŞ…

Polis Memuru Nurettin Enginer, zanlı Ziya Oğulcan Kayhan’ın sorgusu esnasında konu maddeleri ve hassas teraziyi zanlı Burak Günal’ın kendisine 1 Aralık tarihinde getirerek verdiğini söylediğini ve zanlı Kayhan’ın gönüllü ifade verdiğini belirtti. Ayni gün zanlı Günal’ın “Home Dorm” isimli öğrenci yurdunun 402 numaralı odasında tespit edildiğini belirten Enginer, zanlı Günal’ın da mahkemeden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Enginer, zanlı Kayhan ile Günal’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ziya Oğulcan Kayhan ile Burak Günal’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.