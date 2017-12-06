Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106304
ALTIN
157.057
DOLAR
3.8526
STERLİN
5.1660
EURO
4.5534
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Mars’a araba yollayacak!
Mars’a araba yollayacak!
Uyku, tartışmanın seyrini etkiliyor mu?
Uykusuzluk = Kavga!
Yer çekimine meydan okudu!
Yer çekimine meydan okudu!

İhbar yakalattı

Mağusa’da bir apartmanda bulunan iki daireye düzenlenen operasyonda toplam 47 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili Ziya Oğulcan Kayhan ve Burak Günal tutuklandı

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:07
İhbar yakalattı
banner10

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine önceki gün Mağusa’da bulunan bir apartmandaki iki daireye düzenlediği operasyonda toplam 47 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara ele geçirdi. Konu maddeleri tasarrufunda bulunduran Ziya Oğulcan Kayhan ile konu maddeleri Kayhan’a verdiği tespit edilen Burak Günal ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kayhan ile Günal aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İKİ EVDE DE UYUŞTURUCU BULUNDU…

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 4 Aralık tarihinde alınan bir bilgide Uzun Apartmanı Daire 4 ve Daire 5 adreslerinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Ziya Oğulcan Kayhan’ın daire 5’te tespit edildiğini belirten Enginer,  evde yapılan aramada TV ünitesi üzerinde naylon içerisinde 3 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bilgisayar masası çekmecesinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve yatak odasında ise masa üzerinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunduğunu açıkladı.   Enginer, ayni gün  zanlı Kayhan’ın huzurunda daire 4’te yapılan aramada ise zanlı Kayhan’a ait sırt çantasında bulunan teneke kap içerisinde ayrı ayrı 58 adet naylon poşet parçalarına sarılı toplam 38 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine ayni kapta yaklaşık 6 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDELERİ ZANLI GÜNAL GETİRİP VERMİŞ…

Polis Memuru Nurettin Enginer, zanlı Ziya Oğulcan Kayhan’ın sorgusu esnasında konu maddeleri ve hassas teraziyi zanlı Burak Günal’ın kendisine 1 Aralık tarihinde getirerek verdiğini söylediğini ve zanlı Kayhan’ın gönüllü ifade verdiğini belirtti. Ayni gün zanlı Günal’ın “Home Dorm” isimli öğrenci yurdunun 402 numaralı odasında tespit edildiğini belirten Enginer, zanlı Günal’ın da mahkemeden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Enginer, zanlı Kayhan ile Günal’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ziya Oğulcan Kayhan ile Burak Günal’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. 

banner22
Son Güncelleme: 06.12.2017 11:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
UMIT TEKIN 2017-12-06 11:35:51

KKTC de uyusturucu konusunda Magusa birinci sirayi aliyor. Acaba neden ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun açıklamaları Rum basınında
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun açıklamaları Rum basınında
Çaldıkları çek defteriyle 4 bin Dolar temin ettiler
Çaldıkları çek defteriyle 4 bin Dolar temin ettiler
İmam namazı karanlıkta kıldırdı
İmam namazı karanlıkta kıldırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim