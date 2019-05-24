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İhlal tespit kameraları bugün devreye giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi tarafından Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Spor Salonu dörtyol kavşağına monte edilen trafik ışıkları ihlal tespit kameraları bugün devreye giriyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:29
İhlal tespit kameraları bugün devreye giriyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’nin açıklaması şöyle:
”Takılan kameralar, kırmızı ışık, hız limiti, kavşak içi şerit ihlalleri (3. şerit yaratma) ve benzeri suçları tespit edip fotoğraflayabilecek. Kavşağı kullanacak olan sürücülerin azami 65 km/s hız sınırına ve trafik ışıklarına uymaları gerektiği önemle hatırlatılır.
Bugün, Lefkoşa-Girne Anayolu başlangıcı olan Gönyeli Çemberinden Boğazköy Kavşağına kadar olan bölüme “noktadan noktaya” (point-to-point) kamera monte edilecek.

21/1974 Sayılı Motorlu Araçlar Yol Trafik (Değişiklik) Yasasının 6. Maddesi tahtında yayımlanan bildiriye göre göre bölünmüş yollarda hız sınırlamaları şöyle:

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• Salon araçlar için 100km/s.
• Motosikletler için 90km/s.
• Minibüs, otobüs ve kamyonetler için 80km/s.
• Kamyon, tam ve yarı römorklu çekiciler, tehlikeli madde ve özel yük taşıyan araçlar, arızalı araç çeken araçlar ve beton mikserleri için 60km/s.

Lastik tekerlekli traktörler ile lastik tekerlekli iş makinelerinin bölünmüş yollara girmeleri yasaktır.

Çalışmalar nedeniyle yolda şerit kapamasına gidileceğinden sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur. ” (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
İhlal Tespit Kameraları
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