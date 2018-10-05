İhmal pahalıya patladı!

YENİBAKIŞ'TAN Ahmet İKİDERELİ'nin haberine göre, Dün saat 18.30 sularında Emine Bozlak, yönetimindeki MN 672 plakalı araç ile Şht Sonay Beyzade Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Rauf Denktaş Caddesi’ne giriş yapınca, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden ve kavşağa geldiği zaman süratini düşürmeyen Elhoussın Ayman yönetimindeki ZMB 954 plakalı aracın önünü tıkayıp çarpışmalarına neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle savrulup park halindeki araca çarptı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ZMB 954 plakalı araç yolun kuzey kısmında park halinde bulunan JB 331plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.