İhmalkarlığı yangını getirdi

07.05.2021 tarihinde saat 15:15 sıralarında Gazimağusa’da bir iş yerinin arkasında bulunan alan içerisinde S.Ç.(E-41) kullanımında bulunan spiral makinesi(izmirillo) ile gerekli emniyet tedbirlerini almadan çalıştığı bir sırada ihmalkarlığı sonucu makineden çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup,yangın sonucu yaklaşık 1 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve muhtelif çöpler tamamen yanmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup; soruşturma devam etmektedir.