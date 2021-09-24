Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
banner107

İhmalkarlık yangına neden oldu

24 Eylül 2021 Cuma 14:55
332 Okunma
İhmalkarlık yangına neden oldu
banner108

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

23.09.2021 tarihinde 16:30 sıralarında, Ercan Havaalanının batısında ağıllar bölgesinde bulunan çöplük alan içerisinde, temizlik amacı ile meçhul şahıs/lar tarafından yakılan ateşin Mahmut MODA’ya ait ağıla sirayet etmesi sonucu, ağıl içerisinde bulunan 180 adet rulo ve 200 adet kare balya ile balya bağlama makinesi (beyler) yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 24.09.2021 15:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
82 öğrenci ve 32 öğretmen coronaya yakalandı
82 öğrenci ve 32 öğretmen coronaya yakalandı
Girne'de polis operasyonu!
Girne'de polis operasyonu!
ANİ ÖLÜM! 54 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM! 54 yaşında hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim