İhmalkarlık yangına neden oldu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

23.09.2021 tarihinde 16:30 sıralarında, Ercan Havaalanının batısında ağıllar bölgesinde bulunan çöplük alan içerisinde, temizlik amacı ile meçhul şahıs/lar tarafından yakılan ateşin Mahmut MODA’ya ait ağıla sirayet etmesi sonucu, ağıl içerisinde bulunan 180 adet rulo ve 200 adet kare balya ile balya bağlama makinesi (beyler) yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.