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İhraç edilene kadar tutuklu bekleyecek

31 Aralık 2019 Salı 13:11
İhraç edilene kadar tutuklu bekleyecek

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hodan Ahmed Osman dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hodan Ahmed Osman’ın 2017 yılı henüz nerden çıkış yaptığı tespit edilemeyen bir yerden Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve önceki gün ülkeye yine tespit edilemeyen bir yerden giriş yaptıktan sonra polise teslim olduğunu söyledi. Polis zanlının ülkede hiçbir yasal statüsü bulunmadığını ve daha öncede nasıl giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini söyledi. Polis zanlının önceki gün polise teslim olarak ülkesine gönderilmek istediğini beyan ettiğini ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

Anahtar Kelimeler:
Hodan Ahmed Osman
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