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İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı

Kaybettiği pasaportunu bildirmek ve ülke dışına çıkabilmesinde yardımcı olunması maksadıyla 15.03.21 tarihinde polise giden ve yapılan muhaceret kontrolünde Nisan 2020’den beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Pakistan uyruklu Fahad Raza (22) tutuklanmış ve aleyhinde mahkemeden 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

19 Mart 2021 Cuma 15:47
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İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı

Zanlı bugün 19.03.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar PM Cafer Erenköylü’yü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, zanlının 60 günlük vize ile 26.03.20 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını, vade hitamında Nisan 2020 tarihinden itibaren KKTC de yasal statüsü olmaksızın izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini ve ihraç edilmesi ile ilgili yazışmalar yapıldığını söyledi.

Zanlının ihracı ile ilgili yapılan yazışmalara henüz bir cevap alınamadığına dikkat çeken tanık polis, serbest kalması halinde zanlının ayni suçu işlemeye devam edecek olması nedeniyle tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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