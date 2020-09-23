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İhracat sektörüne navlun ödemeleri başlıyor

İhracat sektöründe faaliyet gösteren firmaları rahatlatma ve salgın sonrasındaki dönemde faaliyetlere devam edilebilmesi nedeniyle navlun ödemeleri başlıyor. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında yer alan ilk etapta toplam 4 milyon TL kaynak aktarımının gerçekleşmesi ve ödemelerin hızla yapılması için Başbakan Ersin Tatar ilgili Bakanlıklara talimat verdi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:53
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İhracat sektörüne navlun ödemeleri başlıyor

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkede uygulanan ambargolar nedeniyle ticarette, özellikle ihracatta yaşanan dezavantajlı durumu telafi etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında sanayi ürünü ihracatına navlun desteği veriliyor.

Koronavirüs salgını tüm dünyada çok hızlı bir biçimde yayılması nedeniyle salgın bir sağlık krizi yapısından küresel bir ekonomik krize dönüşmesi sebebiyle bu süreçte birçok sektör gibi ihracat yapan firmalarda zorluklar yaşanıyor...

Bu dönemde İhracat sektöründe faaliyet gösteren firmaları rahatlatma ve salgın sonrasındaki dönemde de faaliyetlerini sürdürmelerini adına, Başbakan Ersin Tatar’ın girişimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse etmekte olduğu Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı hazırlıkları tamamlandı.

2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında yer alan ilk etapta toplam 4 milyon TL kaynak aktarımının gerçekleşmesi ve ödemelerin hızla yapılması için Başbakan Ersin Tatar ilgili Bakanlıklara talimat verdi.

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