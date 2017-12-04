İhracat Stratejileri Çalıştayı yarın başlıyor

Dışişleri Bakanlığı ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ortak organizasyonunda gerçekleştirilecek “İİT Üye Ülkeleri’nde İhracat Stratejileri” konulu bölgesel eğitim çalıştayı yarın Girne’de başlıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerden uzmanların katılımıyla 7 Aralık’a kadar devam edecek çalıştayın açılışı yarın saat 09.30’da Lord’s Palace Otel’de yapılacak.

Çalıştayın açılış töreninde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Çalışma ve Eğitim Bölümü Başkanı Mamoudou Sall birer konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çalıştay, KKTC’nin gözlemci üye olduğu ve tüm toplantılara Kıbrıs Türk Devleti adı altında katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı kuruluşlardan biri olan ve merkezi Kazablanka’da bulunan İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile Dışişleri Bakanlığı ortak organizasyonunda gerçekleşiyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerden uzmanların katılacağı çalıştayda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Merkez Bankası yetkilileri de sunum yapacak. Devlet Planlama Örgütü’nün yanı sıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan temsilciler toplantıda yer alacak.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın içeriğiyle ilgili bir sunum yapılacak ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi hakkında tanıtım filmi gösterilecek. Açılış töreninin sonrasında verilecek aranın ardından çalıştay basına kapalı devam edecek.

Ülkemiz, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile işbirliği içerisinde 21 – 25 Nisan 2008 tarihleri arasındaki “İhracat Denetimi ve Küçük ve Orta Boylu İşletmelerin (KOBİ) Kapasitesinin Artırılması” konulu atölye çalışması; 3 – 6 Mart 2014 tarihleri arasında “Küreselleşme Bağlamında İhracat Teşviki ve Yatırım Stratejileri” konulu çalıştaya ev sahipliği yapmıştı.