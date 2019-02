İhracatçılar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Organizasyonu İle Dubai Gulfood 2019 Fuarı’nda

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük üçüncü Orta Doğu bölgesinin en büyük gıda fuarı kabul edilen bu fuara, KKTC’deki gıda ürünleri ihracatçıları Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonu ile 13’üncü kez katılım gerçekleştiriyor.

17 – 21 Şubat tarihlerinde Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen Fuarda yer alan Kuzeystandında ziyaretçilere, hellim, taze kaşar, delikli peynir, labne, yoğurt, mozarella, eritme peynir, dondurma çeşitleri, tahin, tahin helvası çeşitleri, Türk kahvesi, espresso, filtre kahve, milföylü unlu mamüller, kruvasan çeşitleri, pizza tost, turşu, macun, reçel çeşitleri ile tavuk ve yumurta ürünleri sunuluyor.

Kıbrıs Türk firmalarının katılımıyla ilgili organizasyonun koordinatörlüğünü KTSO Dış Ekonomik İlişkiler Sorumlusu Çağlar Türk ve İhracat Geliştirme Personeli Yeliz Osman Cin yapıyor.

Fuara katılan 12 firmanın isimleri ise şöyle: “Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Altındemir İthalat ve İhracat Ltd. Şti. (Defne Helva), Old Jhon Trading Ltd. (Girne Con Kahve), Gülgün Süt Ürünleri Ltd., Helvasan Ltd, Koop Süt Ltd., Mardo (Mar-şıl) Dondurma Ltd., Onan Frozen Foods Ltd., Mustafa Başlar Süt Endüstri Ltd., Arsal Gıda Sanayi Ltd., Kırnı Piliçleri (Mustafa Hacı Ali Ltd) ve Arden Gıda Ltd’’