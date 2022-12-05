Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

İhtara uymadı, bariyerleri kırarak geçti

Kuzey'e geçmek isteyen 34 yaşındaki Kıbrıslı Rum KKTC'ye kanunsuz giriş yaptı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:08
0 Okunma
İhtara uymadı, bariyerleri kırarak geçti



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 14:15 sıralarında, Lefkoşa’da, GKRY Bölgesinden kullanımındaki aracı  ile gelen GKRY Bölgesinde sakin A.N. (E-34), diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas Kara Giriş Kapısından aracı ile geçmek istemesi üzerine polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek KKTC’ye kanunuz olarak giriş yapmıştır.

Olayın meydana gelmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile kısa sürede tespit edilen zanlı polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir .

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
Harmancı, okulları ziyaret etti
Harmancı, okulları ziyaret etti
Ortak tatbikat yapılacak!
Ortak tatbikat yapılacak!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim