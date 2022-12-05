İhtara uymadı, bariyerleri kırarak geçti

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 14:15 sıralarında, Lefkoşa’da, GKRY Bölgesinden kullanımındaki aracı ile gelen GKRY Bölgesinde sakin A.N. (E-34), diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas Kara Giriş Kapısından aracı ile geçmek istemesi üzerine polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek KKTC’ye kanunuz olarak giriş yapmıştır.

Olayın meydana gelmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile kısa sürede tespit edilen zanlı polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir .