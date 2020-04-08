Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak da zor zamanlar içerisindeyiz.

Ülkemizde günden güne sayısı artan ihtiyaçlı ve yoksul ailelere yönelik dayanışma çalışmaları devam ediyor.

Güzelyurt'un tanınmış simalarından İncirli Eczanesi sahibi eczacı Gülçin İncirli'de, eczanesinin önünde oluşturduğu ‘İhtiyacı olan alsın, imkânı olan koysun’ köşesiyle, ihtiyaçlı insanlar için yardım topluyor.

‘İhtiyacı olan alsın, imkânı olan koysun’ sepeti bölge halkı tarafından büyük ilgi gördü.

Bölgedeki hayırsever vatandaşlar eczane önündeki sepetlere imkânları dâhilinde; gıda, temizlik, süt, ekmek gibi temel ihtiyaç malzemelerini bırakırken, bölgede yardımın ulaşmadığı veya yetersiz kaldığı kişilerin gıdaya ve temel ihtiyaçlara ulaşması sağlandı.

Bunun yanı sıra bölgedeki hayırsever üreticilerin de ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde kendi tarlalarında ürettikleri domates, patates, enginar gibi mahsulleri de İncirli eczanesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişilerle paylaşmaları büyük takdir topladı.

Sosyal medya hesabından sıklıkla bağışçılara teşekkür eden Gülçin İncirli, çalışmanın geldiği noktadaki başarısından duyduğu mutluluğu da ifade etti.