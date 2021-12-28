İhtiyacımız olan kriz yönetimidir!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Manavoğlu, yarınları kurtaracak iradenin halkta olduğuna dikkat çekti.

Manavoğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle oldu:

“Sayfalarca manifestolar, gerçekçi olmayan öneriler, yıllardır çözülemeyen sorunlar nedeniyle toplumun umutları, gelecek kuşakları heba edildi. Kaybettiklerimizi geri alacak, yeni kazanımlarla yarınlarımızı kurtaracak irade halkımızdadır. Bugün, dünden aldığımız derslerle, gerçekçi, acil tedbirler, yeni yaratıcı politikalarla yarınlarımızı güvence altına almalıyız. Kısır döngülerle kilitlenen, çaresiz kalan bir memleket, istikrarsızlığın istikrara dönüştüğü bir hükümet çare değildir. Yarınlara güvenle bakmak için çok hayati bir sınav aşamasındayız. Ülkenin refahı, halkımızın mutluluğu için algı yönetimlerine değil, kriz yönetimine ihtiyaç vardır.”