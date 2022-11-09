"İhtiyaçların karşılanması için tüm çalışmalar sürüyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezin ihtiyaçlarının ele alındığı görüşmede Bakan Taçoy, Engelsiz Yaşam Evi’nin açılması ile birlikte yeni bir rahatlamanın da yaşanacağını söyledi.

Devletin sosyal güvence sorumluluğunu yürüten bakanlık olarak her bireyin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak için gereken tüm çalışmaları sürdürmekte olduklarını ifade eden Taçoy, devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu alandaki önemli eksikliklerin giderilmiş olacağını kaydetti.

18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki gençler kendi yaptıkları el emeği hediyelerini de Bakan Taçoy’a takdim etti.