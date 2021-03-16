İHTİYAÇLI ÜRETİCİLERE ARPA SAP BALASI SATIŞINA BAŞLANDI

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 120x90x200 ebatlarındaki balalarından her üreticiye en fazla 50 adet bala verileceği kaydedildi.

Açıklamada, balaların tanesinin 100 TL’den satılacağı belirtildi.