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İhtiyat Sandığı borçlar için Sterlin kurunu 6,31’e sabitledi

Bu uygulamadan faydalanmak için daireye prim depozit borcu olmaması gerekiyor

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:03
İhtiyat Sandığı borçlar için Sterlin kurunu 6,31’e sabitledi

İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait Lefkoşa ve Gazimağusa bölgelerinde bulunan dükkanların Sterlin cinsinden olan satış ve kira taksitlerinde Sterlin kurunun 28 Şubat 2019 tarihine kadar 6.31 TL’den sabitleştirildiği bildirildi. 

Söz konusu kararın, 5/2018 Sayılı Yasa Gücünde Kararname tahtında ve İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun 11 Ekim 2018 tarih ve 3889 sayılı kararı çerçevesinde alındığı kaydedildi.

BORCU OLANLAR DA YARARLANACAK

İhtiyat Sandığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, geriye dönük satış ve kira taksit borcu olanların, bu borçlarını sabitlenen kur üzerinden kapatıp, güncel satış ve kira taksitlerini de aynı kur üzerinden ödeyebilecekleri belirtildi.

Kur sabitlemesinden faydalanabilmek için ilgili kişilerin İhtiyat Sandığı Dairesi’ne prim depozit borcu olmaması gerekiyor.

Yine İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun 16 Temmuz 2018 tarih ve 3863 sayılı kararına istinaden geriye dönük satış ve kira taksit borcu olanların 31 Aralık 2018’e kadar borçlarını ödeyip kapatmaları halinde söz konusu borçlara uygulanan gecikme zammı oranı yıllık yüzde 4 olarak hesaplanacak.

Bu tarihe kadar borcun kapanmaması halinde sözleşmedeki faiz oranları geçerli olacak.

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İhtiyat Sandığı DairesiBorçlarSterlin KuruHaberGündemKıbrıs
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