İhtiyat Sandığı Dairesi artık 'online'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin, bugünden itibaren iştirakçilerine online hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren online yöntemle iştirakçilerine hizmet vermeye başlamıştır.

Bu çerçevede iştirakçilerimiz, İhtiyat Sandığı resmi web sayfası olan ihtiyat.gov.ct.tr adresinden ‘Online İşlemler’ menüsünü tıklayarak avans ve diğer ödemeler için başvuruda bulunabileceklerdir.

Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra iştirakçilerimize İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından, telefon ve-veya e-posta yoluyla adreslerinden ulaşılarak işlemleri hakkında bilgi verilecek ve talepleri Elektronik Ödeme Sistemleri yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Başvuru aşamasında iştirakçilerimizin yaşayacakları her türlü sıkıntı için ilgili sayfadaki 'Sorun Bildirimi' ikonunu tıklayarak ilk aşamada e-posta yoluyla İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ulaşmaları mümkün olacaktır. İhtiyat Sandığı Dairesi personeli, iştirakçilerimiz tarafından aktarılan sorunlara en kısa süre içerisinde yanıt verecektir.”