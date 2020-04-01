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İhtiyat Sandığı Dairesi artık 'online'

İhtiyat Sandığı Dairesi bugünden itibaren iştirakçilerine 'online' hizmet vermeye başladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:55
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İhtiyat Sandığı Dairesi artık 'online'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğluİhtiyat Sandığı Dairesi’nin, bugünden itibaren iştirakçilerine online hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr.Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Bakanlığımıza bağlı  İhtiyat Sandığı Dairesi, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren online yöntemle iştirakçilerine hizmet vermeye başlamıştır.

Bu çerçevede iştirakçilerimiz, İhtiyat Sandığı resmi web sayfası olan ihtiyat.gov.ct.tr adresinden  ‘Online İşlemler’  menüsünü  tıklayarak avans ve diğer ödemeler için başvuruda bulunabileceklerdir.

Yapılan başvurular  değerlendirildikten sonra iştirakçilerimize İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından, telefon  ve-veya e-posta yoluyla  adreslerinden ulaşılarak işlemleri hakkında bilgi verilecek ve talepleri Elektronik Ödeme  Sistemleri yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Başvuru aşamasında  iştirakçilerimizin yaşayacakları her türlü sıkıntı için ilgili sayfadaki 'Sorun Bildirimi' ikonunu tıklayarak ilk aşamada e-posta yoluyla  İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ulaşmaları mümkün olacaktır. İhtiyat Sandığı Dairesi personeli, iştirakçilerimiz tarafından aktarılan sorunlara en kısa süre içerisinde  yanıt verecektir.”

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanıİhtiyat Sandığı Dairesi
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