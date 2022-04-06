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İhtiyat Sandığı Dairesi, Değişen Faiz Oranlarını Açıkladı

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü, 2021 yılında yüzde 19 olarak uygulanan faiz oranının, 1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 17 olarak uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 17:46
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İhtiyat Sandığı Dairesi, Değişen Faiz Oranlarını Açıkladı
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Açıklamada, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun, Dairenin ekonomik durumu ile bankaların Dairenin mevduatlarına uyguladığı mevduat faizlerini değerlendirerek, her yıl Aralık ayında İhtiyat Sandığı tarafından uygulanacak faiz oranlarını belirleleyerek Bakanlar Kurulu’nun onayına sunduğu belirtildi.

28 Aralık 2021 tarihli İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu kararı ile 2021 yılında yüzde 19 olarak uygulanan faiz oranının, 1 Ocak 2022’den itibaren yüzde 17 olarak uygulanmasına karar verildiğinin kaydedildiği açıklamada, “İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından verilen, 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iştirakçilere verilecek yüzde 17 oranındaki faiz oranı kararı, 02/04/2022 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır” denildi.

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