İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden 270 Milyon TL katkı sağlandı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, KKTC’de pandemi süreciyle paralel ortaya çıkan ekonomik daralmadan çalışanların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kamu yanında özel sektör için de bir dizi ödeme ve maddi katkı, bütçe imkanları dahilinde hayata geçirildiği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezi’nden toplamda yaklaşık 270 Milyon TL’lik katkı sağlandığını, önümüzdeki günlerde yapılacak ödemelerle birlikte bu rakamın toplamda 305 Milyon TL’ye çıkacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ödemeler şöyle aktarıldı:

"Nisan 2020 – Haziran 2020 aylarında, çalışan ve işverenlere kişi başı aylık 1500 TL olmak üzere toplam 107,551,500.00 TL istihdam destek ödemesi yapılmıştır.

Nisan 2020 – Mayıs 2020 aylarına mahsuben kapsamda bulunan çalışan ve işverenlere kişi başı aylık 800 TL’den toplam 9,807,200.00TL istihdam destek ödemesi yapılmıştır.

Nisan 2020 – Mayıs 2020 aylarına mahsuben tıbbi tahlil laboratuvarları ve benzin istasyonu işleten işverenlerine her çalışanı için aylık 500 TL’den toplam 851,000.00 TL sosyal güvenlik prim teşviği ödenmiştir

Temmuz ve Ağustos ayları içinde Otel,Casino ve seyahat acenteleri ve taşıma - ulaşım işletmelerine yapılan ödemelerin toplamı da yaklaşık 40 milyon TL civarında olmuştur.

Temmuz ve Ağustos ayları için 266 işletmede çalışan 12.747 çalışan için yaklaşık 40 milyon ödeme dün ve bugün yapılmıştır."

REEL SEKTÖRE DESTEK ÖDEMESI

İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü çerçevesinde hak sahibi olan 5.154 işletmeye Temmuz ve Ağustos ayları için, (aylık bin TL) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20 milyon 616 TL ödeme yapıldığu ifade edildi.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında yapılan ödemeler bu hafta sonuna kadar yapılacak ödemelerle toplamda 6500 işletmeyi kapsayacağı söylendi.

Eylül - Ekim 2020 dönemi için de yapılacak ödemeler için hazırlıkların sürdüğü, Ekim sonu itibarı ile II. Etap iki aylık ödemenin yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

İŞVERENLERE PRİM DESTEĞİ

İşyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların mevcut işyerlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal sigorta primlerinin belli bir oranının karşılanması ihtiyacı doğduğu, bu çerçevede işverenlere, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalı çalışanları için ödenecek prim oranlarının işverenlere ait olan kısmına 7 ay boyunca prim desteği sağlanacağı bildirildi.

Temmuz 2020 ayına mahsuben verilen Sosyal Sigorta / Sosyal Güvenlik Prim desteği teşviği için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne toplam 43,561,231.63 TL, Ağustos ayına mahsuben ise yaklaşık 30 milyon aktarıldığı kaydedildi.

TÜM ÇALIŞANLARA İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMLERİNDEN 2 BİN TL KISMİ ÖDEME

İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından, iştirakçisi olan tüm çalışanlara talep etmeleri halinde; Mayıs, Haziran ve Temmuz Ağustos ve Eylül 2020 ayları için aylık 2 bin TL kısmi ödeme yapıldığı, bu çerçevede bugüne kadar toplam 96 milyon ödendiği ifade edildi.

SALGIN NEDENİYLE GELİR KAYNAKLARINI YİTİREN VE SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA OLMAYAN KİŞİLERE SOSYAL YARDIM

Sosyal Yardımlar Tüzüğü uyarınca, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgını nedeniyle, gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen kişi ve ailelere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iki ay boyunca tek kişi için 900 TL ve evli kişiler için 1,200 TL sosyal yardım ödemesi yapıldığı aktarıldı.