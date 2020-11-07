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İhtiyat Sandığı Dairesi'nde skandala soruşturma!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa Şubesi'nde mesai saatleri içerisinde bilgisayarından cinsel içerikli video izleyen memurun görevine son verilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

07 Kasım 2020 Cumartesi 09:06
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İhtiyat Sandığı Dairesi'nde skandala soruşturma!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa Şubesi'nde mesai saatleri içerisinde bilgisayarından cinsel içerikli video izleyen memurun görevine son verilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa Şubesi'nde mesai saatleri içerisinde bilgisayarından cinsel içerikli video izleyen memurun görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yaparak, söz konusu şahıs hakkında disiplin soruşturması başlatılıp, görevine son verilmesi için gerekli girişimin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde görevli bir memurun bugün mesai saatleri içerisinde cinsel içerikli video izlediği görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının zan altında kalmaması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duymuştur.

Söz konusu kamu görevlisinin mesai saatleri içerisinde yaptığı davranış; Kamu Görevlileri Yasası ve ahlak kurallarına aykırı olup, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının itibarına zarar vermiştir.

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu ile Bakanlığımız, ilgili kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturması başlatarak; görevine son verilmesi hususunda gerekli girişimi başlatmıştır.

Mesai saatleri içerisinde, görevini kötüye kullanarak ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan söz konusu görevli için Bakanlığımız tarafından gerekli yaptırımın ivedilikle uygulanacağı kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur."

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