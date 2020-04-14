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İhtiyat Sandığı “Whatsapp Mesaj Hattı” devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından verilen hizmetlerin ve gerçekleştirilen uygulamaların online olarak yapılmasına başlandığı duyuruldu.

14 Nisan 2020 Salı 13:15
1824 Okunma
İhtiyat Sandığı “Whatsapp Mesaj Hattı” devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından verilen hizmetlerin ve gerçekleştirilen uygulamaların online olarak yapılmasına başlandığı duyuruldu.

Online uygulama sırasında vatandaşların karşılaşabileceği sorunların çözümlenebilmesi ve iştirakçilere daha sağlıklı hizmet verilebilmesi amacıyla diğer danışma ve bilgi edinme yolları da yürürlükte kalacak.

Bu sabah faaliyete giren ve 09:00 ile 19:00 arasında faaliyet gösterecek WhatsApp Mesajla Danışma Hattı ile ilgili bilgiler ve konularına göre hizmet verecek olan telefon hatları şu şekildedir:

Teşvik Ödemeleri hakkında danışma :      05469911115

Normal Ödemeler hakkında danışma :      05469911116

Avans Ödemeleri hakkında danışma : 05469911117

Ödemeler dışındaki konularla ilgili danışma : 05469911118

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıKoronavirüsCoronavirüsİhtiyat Sandığı Dairesi
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vatandas 2020-04-14 14:38:10

SAYIN BAKAN VERDIGINIZ NUMARA CEVAP VERMEZ YAPACAGINIZ IS BU KADAR

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