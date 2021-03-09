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İhtiyat Sandığı’ndan destek için kararname yayınlandı

Bakanlar Kurulu’nun çalışanların İhtiyat Sandığı birikimlerinden ‘destek’ kararı sonrası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi, başvuru alımı başladı.

09 Mart 2021 Salı 11:05
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İhtiyat Sandığı’ndan destek için kararname yayınlandı

İhtiyat sandığı birikimlerinden sürekli ve kısmi ödeme yapılması hakkında yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan yasa gücünde kararname ile Corona Virüsü (Covid-1 9) nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler ve genel ekonomik kriz nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi ve bu krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanı İhtiyat Sandığı iştirakçilerin uğradığı ekonomik sıkıntıları aşmalarına veya aza indirgemelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

Kararda, bu ödemenin şekillerine ilişkin yeni bir düzenleme ilave edildiği kaydedildi.

Başbakan Ersan Saner, geçtiğimiz günlerde İhtiyat Sandığı'nda birikimleri bulunanların maksimum 4 bin TL olacak şekilde süreli ve kısmi ödeme alabileceklerini açıklamış, Mart 2021 ve Nisan 2021 tarihlerinde iki eşit taksitler olacak şekilde 4 bin TL'ye kadar ödeme alınabileceğini duyurmuştu.

Başvuruların İhtiyat Sandığı Resmi web sitesinden şu adrese yapılabileceği kaydedildi:

https://online.ihtiyat.gov.ct.tr/IsgorenCovidOdemeBasvuru/Index

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