İhtiyat sandığından herkese 2000 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sim FM TV’ye bağlanarak işçilerin ihtiyat Sandığı yatırımlarından 2 Bin TL ödeme yapmayı düşündüklerini, bu konuda 1 haftadır çalışma yaptıklarını ve bir hafta içerisinde sistemin devreye gireceğini açıkladı.
Sucuoğlu KKTC vatandaşı olup ihtiyat Sandığı yatırımı olan herkesin daha önce avans çektiğine bakmaksızın bu ödemeye hakkı olacağını ve bu paranın kendileri tarafından karşılanacağını açıkladı.
Bu ödemelerin 5 ay boyunca yapılması planlanıyor. Bu arada basın çalışanları için de Bin 500 TL teşvik ödemesi yapılması düşünüldüğünü açıkladı.
Kaynak : Halkın Sesi
KKTC VATANDASI NE DEMEK kus beyinli ihtiyat sandigina yatirim yapan demiyorsun vAllahi kendi belani kendin ariyorsun
Bre vordo arasdirda oyle gonus ahmakBeğen (0) Beğenmedim! (0)
SAYIN BAKAN KIMIN PARASINI KIME VEREN DEVLET 1500TL YARDIM YAPACAGINI DAHA BILMIYORUZ IS VEREN NE VERECEK ODEMEK ISTEMIYORLAR ART 90 GUN ODENEKSIZ IZIN BASKA MEMLEKETLER FUL YARDIM YAPARLAR
Sadece Kktc vatandaşlarımı ihtiyat sandığına para ödüyor ? Ben işveren olarak Kktc TC ve 3. Dünya vatandaşı dediğiniz çalışanlarıma ihtiyat sandığına para ödüyorum. Saygılar sayın bakanım
Bızım gıbı garıbanlara vurmaz gıderız gerı cevırırler
Ne güzel birşey yatırımları olmayanlar nasıl olacak kıbrıslı olmayanlar ne olacak