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İhtiyat sandığından herkese 2000 TL

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ihtiyat Sandığı yatırımlarından 2 Bin TL ödeme yapmayı düşündüklerini dile getirdi."

06 Nisan 2020 Pazartesi 12:16
15892 Okunma
İhtiyat sandığından herkese 2000 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sim FM TV’ye bağlanarak işçilerin ihtiyat Sandığı yatırımlarından 2 Bin TL ödeme yapmayı düşündüklerini, bu konuda 1 haftadır çalışma yaptıklarını ve bir hafta içerisinde sistemin devreye gireceğini açıkladı.
Sucuoğlu KKTC vatandaşı olup ihtiyat Sandığı yatırımı olan herkesin daha önce avans çektiğine bakmaksızın bu ödemeye hakkı olacağını ve bu paranın kendileri tarafından karşılanacağını açıkladı.
Bu ödemelerin 5 ay boyunca yapılması planlanıyor. Bu arada basın çalışanları için de Bin 500 TL teşvik ödemesi yapılması düşünüldüğünü açıkladı.
Kaynak : Halkın Sesi

 
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıFaiz SucuoğluBasınBasın Mensubu
Yorumlar
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mehmet 2020-04-06 12:28:31

KKTC VATANDASI NE DEMEK kus beyinli ihtiyat sandigina yatirim yapan demiyorsun vAllahi kendi belani kendin ariyorsun

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Misafir Avatar
Kibris 2020-04-06 12:41:08 @mehmet

Bre vordo arasdirda oyle gonus ahmak

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vatandas 2020-04-06 13:03:57

SAYIN BAKAN KIMIN PARASINI KIME VEREN DEVLET 1500TL YARDIM YAPACAGINI DAHA BILMIYORUZ IS VEREN NE VERECEK ODEMEK ISTEMIYORLAR ART 90 GUN ODENEKSIZ IZIN BASKA MEMLEKETLER FUL YARDIM YAPARLAR

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Adnan Yüksel 2020-04-06 13:10:34

Sadece Kktc vatandaşlarımı ihtiyat sandığına para ödüyor ? Ben işveren olarak Kktc TC ve 3. Dünya vatandaşı dediğiniz çalışanlarıma ihtiyat sandığına para ödüyorum. Saygılar sayın bakanım

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Mine 2020-04-06 13:25:08

Bızım gıbı garıbanlara vurmaz gıderız gerı cevırırler

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Özkan çetinkaya 2020-04-06 13:42:46

Ne güzel birşey yatırımları olmayanlar nasıl olacak kıbrıslı olmayanlar ne olacak

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