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II. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu DAÜ’de yapılıyor

06 Aralık 2019 Cuma 15:05
II. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu DAÜ’de yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye Ortopedik Protez ve Ortezciler Derneği, Bilimop ve Ottobock iş birliğinde 2’inci Ulusal Protez Ortez Sempozyumu gerçekleştiriyor…

Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum, yapılacak oturumların ardından yarın sona erecek…

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumda ilk konuşmayı Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç yaptı…

Malkoç, ilk sempozyumun 2017 yılında yapıldığını hatırlatarak, ikinci sempozyumun ise “Diyabetik Ayak” temasıyla bu yıl gerçekleştirildiğini ifade etti…

Ottobock Ortez ve Protez Firması Genel Müdürü Orhun Taşkın da, diyabetin çok yaygın bir sağlık sorunu olduğuna işaret etti…

Türkiye Ortopedik Protez ve Ortezciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Söyler de, diyabetin asrın vebası olarak nitelendirildiğine değindi…

Sempozyumda, açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi sunuldu ve oturumlara geçildi.

Sempozyumun ilk gününde bilimsel program doğrultusunda akademisyen ve uzmanların sunumları yer alacak, ikinci günde ise eğitmenler eşliğinde atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
II. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu
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