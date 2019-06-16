III. KKTC Kobi Zirvesi “KKTC'de İnovasyon ve Bilişim” temasıyla 21 Haziran'da

“KKTC’de İnovasyon ve Bilişim” teması ile düzenlenecek olan zirvenin paydaşları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) HABİTAT ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) de yer alıyor.

YAGA-KOBİGEM tarafından yapılan açıklamaya göre; ürün, hizmet, süreç, pazarlama, organizasyon ve inovasyon başlıklarında başarı örneklerinin dinleneceği, bilişim sektöründe inovasyonun tartışılacağı, yatırım ortamlarının geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konacağı zirveye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Tim Yönetim Kurulu ve İnovasyon Komite Üyesi Orhan Sabuncu, HABİTAT Başkanı Sezai Hazır, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ve YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu’nun konuşmaları ile katkı koyması planlanmakta.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alacak olan zirve, yatırımcılar ve işletmeler için enerjik, yeni, keşfedilmemiş fırsatlar sunarken; yerel yönetimler, sosyal liderler, bankalar, üniversiteler, danışmanlar, özel fonlar için kendi kurumsal gelişimleri ve bölgesel gelişime umut vaat eden birçok alanı bir araya getirmeyi arzulamakta. Zirvede, özellikle bilişim konusunda girişimci olma, bu yolda başarılı olmayı hedefleyen kişiler için güvenli kazanç fırsatları sunan bilişim ve inovasyon konusunda yatırımcıların önünü açan konular tartışılacak.

Katılımcılar http://www.kktckobizirvesi.com web sitesi üzerinden online kayıt yapabilecekler ve ayrıntılı zirve programına ulaşabilecekler. Saat 09.30’da protokol konuşmaları ile başlayacak programda, protokol konuşmalarının ardından TOBB, TİM, HABİTAT ve TİKAD ile işbirliği protokolü imzalanacak ve program panellerle devam edecek.

I. Panel; HABİTAT Başkanı Sezai Hazır moderatörlüğünde “İnovatif Girişimcilik ve Yeni Nesil Teknolojiler” başlığında saat 14.30’da, II. Panel TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar moderatörlüğünde “Bilişim Ekosistemi” başlığında saat 16.00’da başlayacak. Zirve sonunda inovasyon ve bilişim konuları ile ilgili ülkede yol haritasının belirlendiği raporun hayat bulması hedefleniyor.