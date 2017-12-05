“İİT Üye Ülkelerinde İhracat Stratejileri” konulu çalıştay Girne’de başladı

Raif Uzkan

Dışişleri Bakanlığı ile İslam Ticareti Geliştirme Merkezi iş birliğinde düzenlenen “İİT Üye Ülkelerinde İhracat Stratejileri” konulu bölgesel eğitim çalıştayı bugün Girne’de başladı.



İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerden uzmanların katılımıyla perşembe gününe kadar devam edecek çalıştay Lord’s Palace Otel’de yer alıyor.



LAKADAMYALI: “AMBARGOLAR KALDIRILMALI”



Çalıştayın açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, İslam İşbirliği Teşkilatı’na, gözlemci üye ülke olan KKTC’ye bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapması olanağı verdikleri için teşekkür etti.



Kıbrıs Türk tarafının, uzun yıllardır devam eden Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için büyük çaba sarf ettiğini ancak Kıbrıs Rum kesiminin bu konuda isteksiz davrandığını dile getirerek, uluslararası toplumun bu gerçeği göz ardı etmemesi gerektiğini kaydeden Lakadamyalı, Kıbrıslı Türklerin gerekli fırsatları yaratarak, İİT gibi dost ülkelerle iş birliği geliştirmesinin yadırganmaması gerektiğine vurgu yaptı.



Kıbrıs Türk tarafının dost ülkelerle ticaret, ihracat ve diğer konularda strateji ve iş birliği geliştirilmesinin önemine işaret eden Lakadamyalı, Kıbrıslı Türklere 50 yıldır uygulanan ambargoların acilen kaldırılması gerektiğini söyledi.



Uygulanan izolasyonun, ihracat ve ticaret yanında diğer konularda da Kıbrıslı Türklerin günlük yaşamını olumsuz etkilediğini dile getiren Lakadamyalı, izolasyonların, adada iki taraf arasında eşitsizlik ve dengesizlik yarattığını da vurguladı.

Çözüm olup olmadığına bakılmaksızın, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan haksız ve insanlık dışı ambargoların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Lakadamyalı, bunun, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri eşit ortak olarak görmesi ve adada sürdürülebilir ve istikrarlı bir çözüm konusunda motivasyon kazanmasına katkı sağlayacağını anlattı.



Uluslararası toplumun artık ertelemeden Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların kaldırılması için somut adım atması gerektiğini dile getiren Lakadamyalı, KKTC devletinin de bu süreçte, İİT üye ülkeler gibi dost ülkelerle küresel sorunların çözümünde yer almasının kendini geliştirmesine ilişkilerinin geliştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.



SALL: “AMAÇ İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİNİN ARTIRIMI”



İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Genel Müdürü adına konuşan Çalışma ve Eğitim Bölümü Başkanı Mamoudou Sall, teşkilatın KKTC ile birçok kez ortak etkinlik gerçekleştirdiğini belirtti ve etkinliğin KKTC’de yapılmasına katkı koyanlara ve katılımcılara teşekkür etti.



Sall, çalıştayın asıl amacını, “İİT üyesi ülkelerin ihracatçılarına, ihracat stratejileri alanında faaliyet gösteren insan kaynaklarının kapasite artırımı ve gelişimi için yardımcı olmak” diye açıkladı.



Sall ayrıca, uluslararası ticaretteki idari personel ve uzmanlaşmış teknisyen eksikliği ve çeşitlendirilmemiş ihraç edilebilir arzdan kaynaklanan sorunların, birçok ülkenin başarıyla ihracat yapamamasına ve uluslararası anlaşmalardan doğan imkânlardan tam olarak yararlanamamasına sebep olduğunu ifade etti.



ÇALIŞTAY 7 ARALIK’A KADAR DEVAM EDECEK



Çalıştay, KKTC’nin gözlemci üye olduğu ve tüm toplantılara Kıbrıs Türk Devleti adı altında katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı kuruluşlardan biri olan ve merkezi Kazablanka’da bulunan İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile Dışişleri Bakanlığı ortak organizasyonunda gerçekleşiyor.



Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın içeriğiyle ilgili bir sunum yapıldı ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi hakkında tanıtım filmi gösterildi.



Çalıştay, açılış töreninin ardından basına kapalı olarak devam etti.



İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerden uzmanların katıldığı çalıştayda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Merkez Bankası yetkilileri de sunum yapacak.



Devlet Planlama Örgütü’nün yanı sıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan temsilciler toplantıda yer alıyor.



Sabah ve öğle oturumlarıyla günde 2 seans olarak devam edecek çalıştay kapsamında katılımcılar 7 Aralık Perşembe günü katılım sertifikalarını alacak ve aynı gün Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı gezi programlarına da katılacak.



KKTC bundan önce de, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile iş birliği içerisinde 21 – 25 Nisan 2008 tarihleri arasındaki “İhracat Denetimi ve Küçük ve Orta Boylu İşletmelerin (KOBİ) Kapasitesinin Artırılması” konulu atölye çalışması, 3 - 6 Mart 2014 tarihleri arasında “Küreselleşme Bağlamında İhracat Teşviki ve Yatırım Stratejileri” konulu çalıştaya ev sahipliği yapmıştı.

