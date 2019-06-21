İkamet izinsiz 29 kişi tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 20-21.06.2019 tarihleri, 19.00-01.00 saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, sekizi Lefkoşa’da, biri Gazimağusa’da, altısı Girne’de, on dördü Güzelyurt’ta olmak üzere

toplam 29 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. (BRT/PGM)