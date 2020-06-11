İkamet izni başvurularında yeni dönem

İçişleri Bakanlığı’nın daha önce duyurusunu yaptığı ve Covid-19 Salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulan İkamet İzni başvuruları bugün itibarıyla online sistem üzerinden alınmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “KKTC’de Covid-19 kapsamındaki kısıtlamalardan kaynaklı olarak yasal ikamet süreleri dolmuş olan kişilerin, 11 Haziran 2020 tarihinden başlayarak 11 Temmuz 2020 tarihine kadar verilen 30 günlük sürede ikamet izni başvurularını tamamlamaları zorunludur. Bu süre zarfında ikamet izni başvurularını yapmayan kişiler cezalı duruma düşeceklerdir. KKTC’de İkamet İzinli olarak kalacak kişilerin, İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesi http://icisleri.gov.ct.tr/ girerek online işlemler bölümündeki İkamet izni portalından başvurularını yapmaları gerekmektedir” bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinin Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, dünya çapında etkisini devam ettiren Covid-19 Salgınına karşı ülkemizde sağlığın korunmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde elzem hizmetler dışında durdurulan muhaceret işlemlerinin, sağlık riski yaratmadan daha hızlı ve çağdaş hizmet anlayışıyla yürütülebilmesi için İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğünde belirtilen kriterler çerçevesinde KKTC’de ikamet iznine başvuru yapacak olan kişilerin başvurularını İnternet üzerinden yapmalarını sağlayacak online sistemin hayata geçtiğini ve vatandaşların artık daha hızlı ve modern bir anlayışla işlemlerini gerçekleştirebilecekleri söylendi.

Covid-19 Pandemisi sonrasında hayata geçen ve vatandaşların hem sağlıklarını korumak hem de daha çağdaş bir hizmet almalarını sağlamak için hayata geçen uygulama sayesinde günlerce süren işlemler ve yorucu süreçler artık bir tık ile yapılabileceğini aktaran yetkililer, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve dünya standartlarında hizmetler sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

İkamet iznine başvuru yapacak olan kişilerin online sistem üzerinden adım adım izlemeleri gereken işlem sırası ise şu şekilde olacak:

1. Başvuru yapacak kişiler, önce bakanlığımızın resmi web sitesi olan http://icisleri.gov.ct.tr/ girerek online işlemler bölümünden İkamet izni portalını seçerek başvuru kaydını yapmalıdır.

2. Başvuru sahipleri online başvuru kaydı bölümünü doğru ve eksiksiz doldurmalıdır

3. Başvuru kaydını gerçekleştiren kişilere sistem tarafından başvuru kaydı yapıldığına dair SMS gönderilecektir. Bu mesajın içinde başvuru sahibine özel kullanıcı adı ve şifresi gönderilecektir.

4. Başvuru sahiplerine sms yolu ile gönderilen kişisel şifrenin ilk kullanımda kişiler tarafından değiştirilmesi güvenlik açısından zorunludur.

5. Başvuru sahibi ikamet izin türlerinden kriterlere uygun olan seçeneği işaretleyerek, gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde dolduracaktır.

6. Başvuru sahiplerinin, pasaport ve ikametgah belgesini sisteme yüklemesi zorunludur.

7. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinden talep edilen evraklar ile birlikte , başvuru sahipleri ikametgahlarına göre işlemlerini tamamlamaları için bölge polis müdürlüklerine randevu verilerek yönlendirileceklerdir.

8. Talep edilen evraklar ile birlikte bölge polis müdürlüklerinden verilen randevu gün ve saatinde kişilerin hazır olması gerekmektedir.

9. Bölge polis müdürlüğü onayından sonra başvuru sahipleri, sağlık tahlil harcı ve sağlık sigorta pirimini online sistem üzerinden ödeyecektir. Bu aşamadan sonra başvuru sahipleri ikametgahına göre sağlık kontrolleri için en uygun hastahane ve laboratuvarlara yönlendirilecektir.

10. 60 Yaşın üzerindeki başvuru sahibi sadece sağlık sigorta primini yatırmakla yükümlüdür.

11. Başvuru sahibine ait olumlu sağlık raporu muhaceret dairemize ulaşıp, ikamet izni kriterlerine uygunluğu belirlendikten sonra kişiler, son olarak ikamet harcını online sistem üzerinden yatırarak izinlendirilecektir.

12. Başvuru sahibi kişisel şifresiyle sisteme giriş yaparak İkamet İzin belgesini çıktı alabilecektir.

BAHAR SANCAR

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER