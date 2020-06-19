İkametgahında 3 gram kokain ve hassas terazi bulundu

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonunda ikametgâhında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Mehmet Şenol mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Halil Dümenci, zanlı Mehmet Şenol’un 18.06.2020 tarihinde ikametgâhında yapılan aramada 3 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Polis, aranan bir kişi olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.