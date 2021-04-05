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İKAMETGÂHLARINDA 11 ADET EXTACY TÜRÜ UYUŞTURUCU HAPLAR BULUNDU

04.04.21 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gazimağusa’da bir ikametgâhta yapılan aramada tasarrufunda 11 adet Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alınan S.M (E-58) ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.F.S.M (E-76) tutuklandı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 17:03
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İKAMETGÂHLARINDA 11 ADET EXTACY TÜRÜ UYUŞTURUCU HAPLAR BULUNDU

Zanlılar bugün 05.04.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Osman Üreten’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 04.04.21 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 1 ve 2’nin birlikte kalmakta oldukları ikametgâhta arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada yatak odası içerisinde naylon poşet barçalarına sarılı vaziyette toplam 11 adet Extacy türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan haplar bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği her iki zanlının da tutuklandığını söyledi.

Zanlıların polise herhangi bir ifade vermediğini, beyanda da bulunmadıklarını belirten tanık polis, emarelerin bugün itibarı ile incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınacak olan ifadeler olduğunu ve emarelerle ilgili uzman raporu beklendiğine değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Kaynak: (MHA)

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