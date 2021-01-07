İki ani ölüm!

6 Ocak tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin Mustafa HASTUNÇ (E-72) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Yine aynı tarihte, saat 19:30 sıralarında, Girne’de sakin Sedat AKKOYUN (E-61) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Yılmaz Sevdalı'nın ölüm nedeni kalp krizi

4 Ocak tarihinde, Akdoğan’da eski çöplük bölgesinde bulunan ağılı yakınlarında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Akdoğan’da sakin Yılmaz SEVDALI (E-82)’nın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.