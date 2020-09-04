Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen cezaevine gönderildi
Öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen...
Lefkoşa'da kasti hasar!
Lefkoşa'da kasti hasar!
Dilekkaya'da sahtekarlıkla para temini
Dilekkaya'da sahtekarlıkla para temini
Mahkemeye sahte belge sunan 3 kişi tutuklandı
Mahkemeye sahte belge sunan 3...
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu
Mültecilerin firar etmesine yardımcı oldu

İki araç cayır cayır yandı

İki araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

04 Eylül 2020 Cuma 09:36
1300 Okunma
İki araç cayır cayır yandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:15 sıralarında, Gazimağusa’ da, Bayraktar Yolu Sokak üzerinde, Şemmedi Apartmanı önünde park halinde bulunan Hacer BAYRAKTAR’ a ait MP 024 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangının konu aracın yanında park halinde bulunan ZNK 266 plakalı araca sirayet etmesi sonucu her iki araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın çıkış sebebi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalın: “Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakta kararlıyız”
Kalın: “Kıbrıs Türk halkının haklarını korumakta kararlıyız”
18 temaslı karantinaya alınıyor
18 temaslı karantinaya alınıyor
ÖZERSAY YSK’YA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
ÖZERSAY YSK’YA ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim