İki araç cayır cayır yandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:15 sıralarında, Gazimağusa’ da, Bayraktar Yolu Sokak üzerinde, Şemmedi Apartmanı önünde park halinde bulunan Hacer BAYRAKTAR’ a ait MP 024 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangının konu aracın yanında park halinde bulunan ZNK 266 plakalı araca sirayet etmesi sonucu her iki araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın çıkış sebebi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.