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İki araç kafa kafaya çarpıştı

06 Kasım 2021 Cumartesi 16:24
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İki araç kafa kafaya çarpıştı
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Tuzluca kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Korkutan kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı

Polisten kazayla ilgili açıklama şu şekilde:

Saat 14.00 sıralarında,  Gazimağusa - Karpaz Anayolunun Tuzluca kavşağı yakınlarında, Gülden Akdağ (K-43), yönetimindeki MY 311 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Gazimağusa yönünde seyreden Serkan Tohumcuer (E-42) yönetimindeki araç ile çarpmışlardır. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile MY 311 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şebnem Benar (K-49) kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.

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