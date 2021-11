İki araç kafa kafaya çarpıştı

Tuzluca kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Korkutan kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı

Polisten kazayla ilgili açıklama şu şekilde:

Saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolunun Tuzluca kavşağı yakınlarında, Gülden Akdağ (K-43), yönetimindeki MY 311 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Gazimağusa yönünde seyreden Serkan Tohumcuer (E-42) yönetimindeki araç ile çarpmışlardır. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile MY 311 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şebnem Benar (K-49) kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.